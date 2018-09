Christian Beilhanz Berlin Montag, 03.09.2018 | 08:59 Uhr

Das Ganze hat es doch schon einmal 1980 / 1981 unter den Regierenden Bürgermeistern Stobbe / Vogel (SPD) im alten West-Berlin gegeben. Gelobt und gepreist bei der Einführung. Und was war daraus geworden? Nach einiger Zeit wurde der Spuk sang - und klanglos beerdigt. Weil Autos viel mehr Lärm machen und Abgase produzieren, wenn sie bei Tempo 30 im zweiten Gang durch die Gegend fahren. Und die tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit an den Hauptverkehrsstraßen betrug 1980 - und heute dürfte es kaum besser sein - laut amtlicher Messung nur 17 km/h. Denn in Berlin muss eine bestimmte Menge an Autos an bestimmten Stellen durchfahren. Da verursacht eine Geschwindigkeitsreduzierung noch Staus.