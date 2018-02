Das Bundesverwaltungsgericht hat Fahrverbote in Städten für grundsätzlich zulässig erklärt. Die Reaktionen in Berlin und Brandenburg darauf fallen unterschiedlich aus. Verkehrssenatorin Günther kann sich Fahrverbote in der Hauptstadt vorstellen - jedoch nicht sofort.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten will Berlin diese Option für Diesel-Autos auf einzelnen Straßen prüfen. "Fahrverbote sind jetzt zugelassen", sagte Verkehrssenatorin Regine Günther am Dienstag. "Damit müssen wir uns auseinander setzen."

Dann müsse geschaut werden, ob am Ende doch Fahrverbote an einigen Straßen mit besonders hoher Luftverschmutzung notwendig seien, etwa auf der Leipziger Straße oder der Potsdamer Straße. "Da gehen wir davon aus, dass wir doch Schwierigkeiten haben werden, ohne Fahrverbote durchzukommen", sagte Günther. Das könnte dann Anfang 2019 der Fall sein. Verbote für einige Straßen machten nur Sinn, wenn sich dadurch nicht ein Ausweicheffekt ergebe.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte zuvor Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten für grundsätzlich zulässig erklärt. In Städten sind Dieselmotoren die Hauptquelle für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat positiv auf das Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts reagiert. Es sei eine Aufforderung an Bundesregierung und Autoindustrie, die Gesundheit der Bevölkerung nicht länger zu ignorieren. Beide müssten endlich handeln und die Verursacher der Schadstoffbelastung, die deutsche Autoindustrie, in die Pflicht nehmen, sagte Müller.

Die Brandenburger Landesregierung sieht nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten die Autoindustrie stärker in der Pflicht, für Lösungen zu sorgen. Man wolle auf den Bund zugehen, um das Thema voranzubringen, sagte der Sprecher von Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD), Steffen Streu, am Dienstag. Zudem wolle man sich mit Berlin abstimmen, um eine Lösung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen wie Handwerker zu finden, die oftmals mit Diesel-Fahrzeugen in die Bundeshauptstadt fahren. In Berlin habe das Thema Grenzwerte und drohende Fahrverbote noch einmal eine ganz andere Dimension.

"Wir möchten in Brandenburg Fahrverbote möglichst vermeiden", sagte Streu. Es gebe bereits einige Ansätze, etwa ein Modellprojekt, bei dem die Zeppelinstraße in Potsdam eingeengt wurde. Auch arbeite die Landeshauptstadt mit dem angrenzenden Landkreis Potsdam-Mittelmark zusammen. Die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, zum Beispiel in Form von Straßenbahnen in Innenstädten, sei eine weitere Möglichkeit.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) glaubt, dass in der Landeshauptstadt und vermutlich auch in anderen Brandenburger Städten keine Fahrverbote nötig sind. Jakobs befürchtet aber, dass es in "ganz Deutschland einen Flickenteppich" geben wird, "wo manche Straßen gesperrt werden und andere nicht, wie er im rbb sagte. "Alles in allem ist das eine sehr unbefriedigende Lösung."