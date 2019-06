Bild: dpa

Grenzwert überschritten - Berlin ist wegen hoher Stickoxid-Werte jetzt "Intensivstadt"

17.06.19 | 10:54 Uhr

59 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter wurden 2018 an der Leipziger Straße gemessen - erlaubt sind 40. Mit diesem Negativ-Spitzenwert reiht sich Berlin in die Riege der Städte ein, die wegen besonders schmutziger Luft finanzielle Hilfen bekommen.



In 57 deutschen Städten ist die Luft im vergangenen Jahr zu stark mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid (NO 2 ) belastet gewesen. Das zeigt eine Auswertung des Umweltbundesamt (Uba). Das waren zwar acht Städte weniger als im Vorjahr - in 15 Städten lagen die Werte allerdings besonders hoch, darunter auch in Berlin. Damit gilt die Hauptstadt jetzt auch als "Intensivstadt", für die es besondere Hilfen gibt.



In Berlin wurde an der Leipziger Straße ein maximaler Jahresmittelwert von 59 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen. In 2017 lag der höchste Berliner Wert an der Karl-Marx-Straße noch bei 49 µg/m³. Der EU-Grenzwert für Stickoxid ist 40 Mikrogramm im Jahresmittel. Der höchste Wert, der an einer Brandenburger Messstation gemessen wurde, war 36 µg/m³ an der Potsdamer Zeppelinstraße. [alle Einzelwerte im PDF, uba.de]



Anmerkung zum Punkt "Art der Station": Bund und Länder unterhalten Messstationen an verschiedenen Orten. Einige Messstellen stehen an verkehrsnahen Orten, also in Straßen nah an den Fahrspuren. Andere befinden sich aber auch abseits, in Berlin beispielsweise im Grunewald. Hier wird eine Grundbelastung ermittelt.

UBA: Schnelle Nachrüstung von Diesel nötig

Die höchste Belastung im Jahr 2018 hatte Stuttgart mit 71 Mikrogramm vor Darmstadt mit 67 und München mit 66 Mikrogramm. Nach Kiel auf dem vierten Platz (60 Mikrogramm) folgen Berlin und Köln mit einem Wert von je 59 Mikrogramm.

Im Mittel lagen die Jahresmittelwerte an verkehrsnahen Messstationen zwar rund 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft unter denen des Jahres 2017, hieß es vom Uba. Der Trend gehe in die richtige Richtung - aber die bisherigen Maßnahmen für saubere Luft reichten nicht aus, teilte Uba-Präsidentin Maria Krautzberger am Montag mit. Nötig sei eine schnelle Nachrüstung älterer Dieselautos mit wirksamen Katalysatoren, um den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel überall einzuhalten. NO 2 in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen.



Fahrverbote und Tempolimits

Überhöhte NO 2 -Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt. Andere Städte - etwa Berlin - könnten folgen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte die Einschränkungen vor Gericht erzwungen, es laufen noch Verfahren. Berlin experimentiert derzeit noch mit Tempolimits.

Die Stickoxide entstehen als unerwünschte Nebenprodukte bei Verbrennungsprozessen, vor allem in Automotoren. Laut Umweltbundesamt ist die Belastung in Ballungsgebieten daher am höchsten. Sie schädigen Pflanzen und können vor allem für Asthmatiker problematisch werden. Umweltschützer verweisen außerdem auf Gefahren durch Herzkreislauferkrankungen. Die Europäische Union hat Deutschland und fünf andere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt, weil die Grenzwerte nicht eingehalten werden.