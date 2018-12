Fahrverbote für Euro 6-Diesel könnten auch in Berlin näher rücken: Ein EU-Gericht hat den Stickoxid-Grenzwert für diese Fahrzeugklasse verschärft. Die Umweltverwaltung prüft ohnehin, ob sie auch fast neue Diesel-Autos ab 2020 mit Fahrverboten belegt.

Gegen diese Lockerung hatten die Städte Paris, Brüssel und Madrid geklagt. Sie dürfen die Grenzwerte nun anfechten und im Zweifel auch Fahrverbote für neue Dieselautos verhängen, die offiziell zugelassen wurden. Davon erhoffen sie sich, die EU-weit geltenden Grenzwerte für Stickoxid in der Atemluft leichter einhalten zu können.

Die EU-Kommission hat den Stickoxid-Grenzwert für Euro-6-Dieselautos nach Auffassung des EU-Gerichts zu Unrecht gelockert. Das in Luxemburg ansässige Gericht erklärte eine entsprechende Verordnung der EU-Kommission zu höheren Abgaswerten der Euro-6-Norm für teilweise nichtig.

Auf die Frage, welche Auswirkungen das Urteil habe, sagte ein Sprecher der Berliner Verkehrs- und Umweltverwaltung dem rbb: "Wir werden das Urteil zunächst prüfen, und uns dann dazu äußern."

Klar ist jedoch schon jetzt: Von dem Urteil könnten auch viele der rund 85.000 Besitzer von Euro 6-Diesel-Pkw in Berlin betroffen sein. Denn Fachleute in der Verwaltung von Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) prüfen derzeit ohnehin, ob auch Euro 6-Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro a,b und c ab 2020 mit Fahrverboten belegt werden.

Das zeigen interne Unterlagen, die dem rbb exklusiv vorliegen. "Auch die, die jetzt ein Auto austauschen, sind nicht sicher, dass sie mit dem Auto dann 2020 nicht doch ausgesperrt werden würden", bestätigte die Umweltsenatorin im Oktober die rbb-Recherchen. Viele Euro 6-Autos stoßen auf der Straße ein Vielfaches der erlaubten Stickoxid-Menge aus. Einzig wer ein Euro 6d-Auto fahre, könne sicher sein, dass dieses auch sauber sei, sagte Günther. Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts muss die Berliner Verwaltung ab Sommer 2019 an mindestens acht Berliner Straßen Fahrverbote einführen.