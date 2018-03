In Berlin werden an vielen großen Straßen die Grenzwerte für Stickstoffoxide (auch Stickoxid, NOx) deutlich überschritten. Stickoxide entstehen unter anderem in Verbrennungsmotoren - in Städten sind Diesel-Autos die Hauptquelle. Die Gase tragen zur Bildung von Feinstaub und Ozon bei.

Am Donnerstag stellte die Deutsche Umwelthilfe Ergebnisse einer neuen Messreihe vor, bei der an 559 Orten von 1. Februar bis 1. März mit sogenannten Passivsammlern Daten erhoben wurden. "Wir wollen darauf hinweisen, dass wir eine flächendeckende Bedrohung haben", bilanzierte DUH-Chef Jürgen Resch.

Demnach wurde 121 Städten und Gemeinden in Deutschland beziehungsweise an 350 Messstellen bundesweit eine Überschreitung des zulässigen Grenzwerts bei Stickstoffdioxid gemessen - allerdings nicht nach amtlichen Kriterien. Zudem seien an 1.111 Messstellen in 426 Kommunen gesundheitlich bedenkliche NO2-Belastungen der Atemluft mit Werten über 20 Mikrogramm registriert worden.



Die höchste Luftbelastung sei in Berlin, Stuttgart, Köln und Düsseldorf registriert worden, hieß es. Aber auch kleine und mittelgroße Gemeinden seien betroffen. So kämpfe das hessische Alsfeld mit einer Luftbelastung von 53 Mikrogramm, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Resch. Auch in Marburg, Esslingen und Aschaffenburg seien Werte über 46 Mikrogramm gemessen worden.