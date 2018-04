Der vom Berliner Senat angekündigte Modellversuch mit Tempo 30 auf Hauptstraßen beginnt am 9. April. Diesen Termin nannte Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Berliner als bislang bekannt sind zu hoher Stickoxid-Belastung ausgesetzt - das zeigen Messungen von rbb|24 und der TU Berlin. Das Problem ist flächendeckend: An 73 Standorten liegen die Werte über dem Grenzwert. Unsere Datenanalyse zeigt die Belastung in Ihrer Nähe.

In Berlin werden an vielen großen Straßen die Grenzwerte für Stickstoffoxide (auch Stickoxid, NOx) deutlich überschritten. Stickoxide entstehen unter anderem in Verbrennungsmotoren - in Städten sind Diesel-Autos die Hauptquelle. Die Gase tragen zur Bildung von Feinstaub und Ozon bei.

Umweltsenatorin Günther geht davon aus, dass die NO2-Belastung mit Hilfe von Tempo 30 um bis zu zehn Prozent reduziert werden kann, wie frühere Messungen an wenig befahrenen Straßen gezeigt hätten. Das gelte es nun, an Straßen mit höherem Aufkommen zu überprüfen. "Wenn sich das bestätigt, werden wir auch in anderen Straßen den Verkehr mit einer angepassten Ampelschaltung und Tempo 30 verstetigen", kündigte Günther an. Der aktuelle Versuch, bei dem es nicht zuletzt um intelligente Ampelschaltungen geht, läuft zunächst ein Jahr.