Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome

Am 9. November 1938 zerstörten die Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte. Damals seien Vorurteile in Gewalt umgeschlagen, begleitet von Schweigen, sagte die Bundeskanzlerin Merkel beim Gedenken in einer Berliner Synagoge. Solch etwas dürfe nie wieder geschehen.