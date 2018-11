Spandauer Berlin-Spandau Donnerstag, 08.11.2018 | 09:19 Uhr

Die Info zu Spandau ist nicht korrekt.

Der Waidmannsluster Damm befindet sich in Reinickendorf.

In Spandau finden zwei Veranstaltungen statt:

am Freitag wird um 17.00 Uhr auf dem Markt in einem Bus die Ausstellung „UNVERGESSEN – Die Pogromnacht in Spandau vor 80. Jahren“ eröffnet.

Im Anschluss, von 17.30 Uhr-19.30 Uhr, werden Schülerinnen und Schüler an ehemalige jüdische Geschäfte und deren InhaberInnen in der Spandauer Altstadt erinnern.

Am Sonntag, dem 11. November 2018 findet um 15.00 Uhr

am Mahnmal in der Grünanlage am Lindenufer / Sternbergpromenade

(Höhe Kammerstraße) eine Gedenkstunde statt.



Neben Vertretern der Jüdischen Gemeinde zu Berlin werden wieder Vertreter aus Politik und Wirtschaft an dem Gedenken teilnehmen.

Näheres kann den Pressemitteilungen auf der Startseite des Bezirksamtes Spandau entnommen werden.