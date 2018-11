Am Freitag wollte ein rechter "Trauermarsch" durch Berlin ziehen. Das hat Innensenator Geisel (SPD) nun mit Verweis auf den 80. Jahrestag der Pogromnacht untersagt. Die Demo sei eine "bewusste Provokation". Das Verbot will der Veranstalter nicht akzeptieren.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat eine am 80. Jahrestag der Pogromnacht geplante rechte Demonstration verboten. Der Aufzug "würde in eklatanter Weise den Sinn und moralisch-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben der Versammlungsbehörde an die Veranstalter. Das Verbot erstrecke sich auch auf alle Ersatzveranstaltungen.

Geisel warf den Veranstaltern "eine bewusste Provokation in Richtung der Opfer und ihrer Nachfahren" vor. Hier sollten kontinuierlich die roten Linien Richtung rechts verschoben werden, so Geisel. "Wir dürfen offenen Rechtsextremismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit nicht länger tolerieren."

Geisel sagte dazu: "Unsere Demokratie muss und kann eine Menge aushalten." Sie müsse sich aber nicht alles gefallen lassen. "Vor allem nicht von denen, die unser demokratisches Gemeinwesen eigentlich verachten. "Die Vorstellung, dass Rechtsextremisten am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht – womöglich noch in der Dunkelheit mit brennenden Kerzen – durch das Regierungsviertel marschieren, finde ich unerträglich."

Der Anmelder Enrico Stubbe kündigte in einem Video auf der Facebookseite seines Vereins an, dennoch demonstrieren zu wollen. Zudem sei er optimistisch, dass das Verbot in einem Eilverfahren gekippt werden könne. Der Aufzug sei seit einem halben Jahr angemeldet und nun kurzfristig ohne Begründung abgesagt worden.

Laut Polizei waren 250 Teilnehmer angemeldet. Sie geht davon aus, dass darunter Teilnehmern auch gewaltbereite Rechtsextreme sein wollten.



Gegen den rechten Aufmarsch hatten in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Initiativen wie das Berliner "Bündnis gegen Rechts" mobilisiert und vom Berliner Senat ein Verbot gefordert. Ein Nazi-Aufmarsch an dem Tag, an dem sich die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 zum 80. Mal jährt, sei eine Verhöhnung aller Opfer der Schoah, erklärte das Bündnis.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatte es im ganzen Land Ausschreitungen gegen Juden und jüdische Einrichtungen gegeben. Durch den ausbleibenden Protest der Gesellschaft fühlten sich die Nationalsozialisten in ihrem Vorhaben bestärkt, Pläne zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas voranzutreiben. In Berlin finden am Freitag mehrere Gedenkveranstaltungen statt.