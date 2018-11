80 Jahre sind diese schrecklichen Ereignisse jetzt her. Ein Menschenalter. Warum sind die Angriffe von damals auch heute noch für uns von Bedeutung?

Erst einmal, weil man aus der Geschichte vielleicht lernen könnte. Und wir sehen ja auch im Hinblick auf Kirchen in Ägypten, dass Gotteshäuser nicht sakrosankt sind. Auch heute nicht. Insofern kann man daraus schon was lernen. Alle, die lernen wollen, könnten das.

Was können wir lernen?

Wir können daraus lernen, dass nur ein respektvoller Umgang miteinander das ist, was sein kann, und das ist, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Ich finde ja, wenn man genau hinguckt und sieht, mit welcher Intoleranz die Menschen vor 80 Jahren hier gelebt haben und die Zerstörung sieht, die dann am 8. Mai 1945 in ganz Europa zu beklagen war - da ist kein Auge in Europa trocken geblieben, kaum eine Familie hatte nicht Tote zu beklagen - dann wissen wir auch, was wir in diesen 80 Jahren von damals bis heute erreicht haben. Das sollte man ganz unbedingt hoch schätzen - und dafür soll man auch was tun. Das beste Denkmal für diese damaligen Zeiten ist eine demokratische Gesellschaft.