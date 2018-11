dpa-Zentralbild/Schutt Bild: dpa-Zentralbild/Schutt

Interview | Walter Homolka vom Jüdischen Zukunftskongress - "Ich möchte, dass Juden sagen: Es ist gut, hier zu leben"

05.11.18 | 08:15 Uhr

Unter dem Titel "Weil wir hier leben wollen" startet am Montag ein erster Jüdischer Zukunftskongress in Berlin. Der liberale Rabbiner Walter Homolka hat ihn mitorganisiert. Im Interview sagt er, wo genau er Gesprächsbedarf sieht.



rbb: Herr Homolka, 80 Jahre Reichspogromnacht: Ist das eher ein Anlass für den Blick zurück oder nach vorn? Walter Homolka: Ich glaube, wir müssen uns für beides etwas überlegen: Zum einen gibt es neue Bedingungen, wenn die Zeitzeugen nicht mehr am Leben sind. Zum anderen müssen wir uns etwas Neues überlegen, damit das, was an Erinnerung wirksam werden soll, auch wirklich ankommt. Das hat auch etwas damit zu tun, dass heute die jüdische Gemeinschaft in Deutschland weitgehend aus Menschen besteht, die aus Russland zugewandert sind. Das sind zum großen Teil Menschen, die daran denken, dass die Sowjetarmee damals gesiegt hat. Sie gehen mit einer völlig anderen Haltung an das Geschehen des Dritten Reiches heran: durchaus nicht primär mit einem Opfergefühl, sondern auch mit einem Siegergefühl.

Das Gedenken wird ja auch von jüdischer Seite im Moment problematisiert und hinterfragt. An wen richtet es sich? Ich glaube, die Rituale des Gedenkens werden insgesamt in der jüdischen Gemeinschaft weltweit als sehr positiv empfunden. Ich erlebe es immer wieder, dass Besucher aus Amerika oder anderen Ländern es sehr positiv vermerken, dass wir in unserer Gedenkkultur so offensiv mit unserer Vergangenheit umgehen. In letzter Zeit rühren sich Bedenken, ob das genug ist. Bei den Erfolgen der AfD bei den letzten Wahlen wird doch deutlich, dass es 20 Prozent in unserer Bevölkerung gibt, die anfällig sind für Rechtsradikalismus und Antisemitismus. Und deshalb gibt es nun den Zukunftskongress? Junge Menschen nehmen die Warnungen von 1938 sicherlich sehr ernst. Vielleicht heutzutage noch ernster als vor zehn oder 15 Jahren. Gerade wegen dieser Spannungen in der Gesellschaft, die wir spüren, wollen wir daraus Handlungsmöglichkeiten gewinnen, etwa sich aktiv in diese Gesellschaft einzubringen. Aus diesem ganzen Ballast der Geschichte nehmen junge Leute heutzutage doch den Anspruch für sich, dass sie hier Teil der Gesellschaft sind und mitgestalten wollen. Sie wollen auf keinen Fall, dass es zu einer Ausgrenzung kommt - nicht von Juden und nicht von anderen Minderheiten. Diese pluralistische Gesellschaft mit vielen bunten unterschiedlichen Anspruchsgruppen muss erhalten und geschützt werden.

Erste Jüdischer Zukunftskongress Der Jüdische Zukunftskongress beschäftigt sich vom 5. bis 8. November in Berlin mit den Perspektiven der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und Europa. Die Tagung steht unter dem Motto "Weil ich hier leben will ". Veranstalter sind neben der Leo Baeck Foundation die Berliner Senatskulturverwaltung und die Bundeszentrale für politische Bildung. Erwartet werden Teilnehmer aus Politik, Kultur, Religion und Gesellschaft. Auf dem Programm stehen Podiumsdiskussionen, Workshops und Zeitzeugengespräche unter anderem zum jüdisch-muslimischen Dialog, zum Jüdischsein außerhalb von Synagogen und Gemeinden oder zu Flucht und Migration 1938 und heute.



Gerade dieses Verhältnis von Jüdisch-Sein und Deutsch-Sein wird angezweifelt und hinterfragt, ob das überhaupt zusammenpasst. Sie sind eine Generation älter als diese jungen Stimmen – wie sehen Sie das? Nach 1945 konnte sich kein Überlebender vorstellen in Deutschland zu bleiben. Die Menschen blieben auf dem Weg nach draußen sozusagen "hängen", weil sie geheiratet haben oder sonstwas. Da entstand aber kein positives Verhältnis zu diesem neuen Deutschland, sondern man blieb halt. Dabei blieb auch das Schuldgefühl, es irgendwie nicht geschafft zu haben, den Absprung zu vollziehen. Die Kinder dieser Überlebenden hatten ein eher neutrales Verhältnis zu Deutschland. Es ging um die Frage, studiere ich dann noch und wann heiratet man. Aber man hatte immer auch die Idee, nach Amerika oder nach Israel zu gehen - aber es hat sich dann eben nicht ergeben. Auf diesem Stand blieb es stehen. Es gab keine wirkliche Identifikation mit dieser Bundesrepublik. Wann änderte sich das?

Erst Anfang der 1980er haben sich junge Juden gedacht: Da muss doch eigentlich auch ein positiver Zugang möglich sein. Dann haben sich die Dinge unheimlich verändert, etwa durch die Wende, als 200.000 Zuwanderer aus einem völlig anderen Land kamen. Wieder 20 Jahre weiter haben wir schon die zweite Generation, die sich die Frage stellt: Warum bin ich hier? Was macht für mich Deutschland aus? Und was möchte ich mit meinem Leben machen? Ich glaube schon, dass die meisten sagen, es ist gut, als Jude in Deutschland zu leben - und ich möchte, dass das so bleibt.

Denken Sie dabei an jüdische Organisationen oder Vereine - oder wäre es besser, als Jude in bestehenden Strukturen aktiv zu werden? Es geht nicht um Mitgliederwerbung, sondern es geht darum, jüdische Identität, jüdisches Selbstbewusstsein in Deutschland zu fördern. Dabei brauchen wir offene Projekte, wo nicht von vornherein klar ist, was dabei herauskommt. So ein Zukunftsfeld ist etwa die Frage nach dem jüdisch-muslimischen Dialog. Die jüdische Gemeinschaft steht vor einer schwierigen Frage: Auf der einen Seite sind wir diejenigen, die am stärksten hinter der Asylgesetzgebung Deutschlands stehen müssen - und es meiner Meinung nach auch tun. Denn unsere Erfahrung war der Grund dafür, dass wir eine grundgesetzlich geschützte Offenheit haben für diejenigen, die unsere Hilfe suchen. Und auf der anderen Seite?

Da steht die Frage: Wie verändern die muslimischen Geflüchteten aus Ländern, in denen Antisemitismus Staatsräson ist, das Miteinander in Deutschland? Damit kann man nur auf zweierlei Arten umgehen: Sich in eine Wagenburg begeben und sich fürchten - oder auf diese Menschen zugehen. Das habe ich im August zusammen mit dem Zentralrat der Muslime und der Union progressiver Juden in Deutschland gemacht: Wir sind mit jungen Juden und jungen Muslimen aus Syrien und anderen Ländern nach Auschwitz gefahren, und haben vor diesem Schreckensszenario versucht, aufeinander zuzugehen. Diese Erfahrung war sehr stärkend. Es gibt Brücken, die wir bauen sollten. Deshalb ist das Thema, wie junge Muslime und junge Juden einander begegnen und miteinander leben können, sehr wichtig.



Vor 20 Jahren haben Sie die Rabbiner-Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg gegründet. Seit fünf Jahren ist die jüdische Theologie an der Universität Potsdam etabliert, gleichberechtigt zur christlichen Theologie. Ist die Zeit der Neuanfänge und Aufbrüche vorbei? Ich denke, die internationale Entwicklung geht in eine Richtung, die wir im Blick behalten müssen: weg von festgefügten jüdischen Gemeinden, die von der Wiege bis zur Bahre eine solide Basis haben - und gleichzeitig die Tatsache, dass Menschen sich heute ungern lebenslang binden. Auf dieses Fluide in der Identität müssen wir uns einstellen. Insofern ist es gut, dass die Institutionen heute funktionieren, dass wir starke jüdische Gemeinden haben, dass wir den Zentralrat der Juden in Deutschland haben auch als Sachwalter von Pluralität. Aber wir müssen trotzdem noch offener werden. Wir müssen auch experimentierfreudig sein.

Das Gespräch mit Walter Homolka führte Kirsten Dietrich für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung.