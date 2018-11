Bild: dpa/CPA Media/Pictures From History

Interaktive Karte zu Novemberpogromen - Was aus den Synagogen in Berlin und Brandenburg wurde

06.11.18 | 06:51 Uhr

In der Pogromnacht am 9. November 1938 brannten die Nazis viele Synagogen und Gemeindehäuser in Berlin und Brandenburg nieder. rbb|24 zeigt auf zwei interaktiven Karten eine Auswahl der Gotteshäuser - und was in der Nacht mit ihnen geschah.

Vor der Pogromnacht prägten mehr als 150 Synagogen und Gemeindehäuser in Berlin und Brandenburg das Stadtbild. Einige waren prachtvolle Bauten wie die Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg oder die Alte Synagoge in Potsdam. Andere wiederum befanden sich unscheinbar versteckt in Hinterhöfen wie die Synagoge Brunnenstraße in Berlin-Mitte.

Feuer oder Verwüstung

Die großen und meist eindrucksvollen Synagogen, die direkt an der Straße gelegen waren, wurden oftmals von den Nazis angezündet. Die Synagoge in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg etwa brannte komplett aus. Die eher unscheinbaren Synagogen in Hinterhöfen blieben während der Pogrome meist von den Brandstiftungen der Nazis verschont. Die Angst war einfach zu groß, dass ein Feuer im Gotteshaus auf die benachbarten, nicht-jüdischen, Wohnhäuser übergreifen könnte. In solchen Fällen zerstörten die Schlägertrupps das heilige Inventar. In unseren interaktiven Karten können Sie sehen, was mit den Gotteshäusern in Berlin und Brandenburg in der Nacht geschah.

Die Nacht, als die Gewalt eskalierte

Bild: dpa Die SA ruft 1933 dazu auf, jüdische Geschäfte zu boykottieren. Zwei Jahre später werden Juden durch die "Nürnberger Gesetze" entrechtet.

Bild: dpa Am 7. November 1938 schießt der 17-jährige Herschel Grynszpan, dessen Eltern polnische Juden sind, ...

Bild: dpa ... auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath in Paris. Dieser stirbt zwei Tage später an seinen Verletzungen.

Bild: IMAGNO/Votava Daraufhin verwüsten die Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich Synagogen und Gemeindehäuser ...

Bild: CPA Media/Pictures From History ... oder zünden diese an: die brennende Synagoge am Börneplatz in Frankfurt am Main.

Bild: dpa/akg Tausende jüdische Geschäfte werden zerstört und von der Bevölkerung geplündert.

Bild: dpa Ein junger Mann kehrt in Berlin am Morgen des 10. November 1938 Schaufensterglas zusammen.



Bild: dpa/akg Nach dem offiziellen Ende der Pogrome werden einzelne Geschäfte von Polizisten bewacht.

Bild: dpa/akg Jüdische Gefangene am 10. November in Baden-Baden - insgesamt wurden mehr als 30.000 Menschen verhaftet und in Konzentrationslager interniert.

Bild: dpa Die antisemitische Wochenzeitung "Der Stürmer" hetzt einige Wochen nach den Pogromen gegen Juden.