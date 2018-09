dpa/Anne Pollmann Audio: Inforadio | 26.09.2018 | Markus Streim | Bild: dpa/Anne Pollmann

Partys und Sperrungen: Alles rund um das Einheitsfest - Berlin feiert 28 Jahre Deutsche Einheit

29.09.18 | 08:22 Uhr

Die Berliner Mauer ist in diesem Jahr genauso lange weg, wie sie stand: 28 Jahre. Unter dem Motto "Nur mit euch" startet am Montag das dreitägige Fest zum Tag der Deutschen Einheit. Mehr als eine Million Menschen werden erwartet - und Straßensperrungen.

Weil Berlin in diesem Jahr die Bundesratspräsidentschaft innehat, finden die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in der Hauptstadt statt. Der Senat will ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Freiheit in Deutschland und Europa setzen: Menschen aus Berlin, Deutschland, Europa und der Welt sollen gemeinsam von Montag bis Mittwoch Freiheit, Vielfalt und Demokratie feiern.

Müller will Werte des Zusammenlebens verteidigen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat vorab dazu aufgerufen, die Werte des Zusammenlebens zu verteidigen: "Die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft können wir nur gemeinsam bewältigen, so wie auch die Deutsche Einheit vor 28 Jahren eine Gemeinschaftsleistung war", sagte Müller. "Ich glaube fest daran, dass wir eine gute Zukunft erreichen, wenn wir sie gemeinsam gestalten", sagte er bereits ein Jahr zuvor bei der Staffelübergabe bei der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz im vergangenen Jahr.

Sperrungen und Einschränkungen

Wegen des Festes müssen sich die Berliner auf hohe Sicherheitsvorkehrungen einstellen: Es ist zeitweise verboten, im Regierungsviertel und rund um die Museumsinsel Autos, Fahrräder oder andere Gegenstände abzustellen. Die Straße des 17. Juni ist vom Großen Stern bis zum Brandenburger Tor komplett gesperrt. Für Autofahrer beginnen die Umleitungen schon an der Siegessäule. Fußgänger können weder durch das Brandenburger Tor noch auf der Wiese vor dem Reichstag flanieren. Wegen der Aufbauarbeiten zum Bürgerfest rund um den Platz der Republik zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag, am Brandenburger Tor, auf der Straße des 17. Juni sowie im Tiergarten sind bereits im Vorfeld viele Straßen nicht mehr passierbar.

Das Bürgerfest findet rund um die Straße des 17. Juni in Berlin statt. | Bild: rbb/Lucas Baade

Was? Wann? Wo?

Am Montag ab 14 Uhr ist das Festgelände geöffnet. Die Eröffnungsfeier findet um 19 Uhr am Brandenburger Tor statt. Highlights des Bürgerfestes sind die Inszenierung des Brandenburger Tors als Freiheits- und Einheitsdenkmal, das "Band der Einheit" mit 11.400 Ortsschilder entlang einer 2,5 Kilometer langen Strecke vom Hauptbahnhof über die Straße des 17.Juni bis zum Potsdamer Platz und das große Abschlusskonzert am 3. Oktober mit Nena, Samy Deluxe, Philipp Poisel, Patrice, Namika und Meute am Brandenburger Tor mit freiem Eintritt. Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober finden außerdem ein ökumenischer Gottesdienst im Berliner Dom und ein einstündiger Festakt in der Staatsoper Unter den Linden statt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: www.tag-der-deutschen-einheit.berlin.de

Alles rund ums Einheitsfest Wo gibt es Sperrungen? Aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wird es an diesen Tagen erforderlich sein, die Straßen und in Teilen auch die Gehwege unmittelbar um den Platz der Republik und das Brandenburger Tor sowie auf der Straße des 17. Juni zu sperren. Ab Sonnabend, 22.09.2018, 06:00 Uhr , ist die Straße des 17. Juni (Tiergarten) zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor sowie die Ebertstraße zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße voll gesperrt. Die Sperrungen gelten auch für den Radverkehr und dauern bis Montag, 08.10.2018, ca. 06:00 Uhr , an. Von den Sperrungen sind auch die Otto-von-Bismarck-Alle, die Scheidemannstraße, die Moltkebrücke, die Kronprinzenbrücke, die Yitzhak-Rabin-Straße sowie die John-Foster-Dulles-Allee sowie die Wilhelmstraße betroffen. Aufgrund eines Staatsbesuches am Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit kann es darüber hinaus zu unvorhergesehenen Einschränkungen kommen. Wegen der Feierlichkeiten darf ab dem 17.09.2018, 6:00 Uhr, auf der Paul-Löbe-Allee, der Scheidemannstraße sowie der John-Foster-Dulles-Alle nicht geparkt werden. Ab dem 22.09, 6:00 Uhr , darf zudem auf der Straße des 17. Juni, der Dorotheenstraße, der Ebertstraße, der Hannah-Arendt-Straße sowie der Otto-von-Bismarck-Allee nicht geparkt werden. Das Parkverbot wird am 8.10.2018, 6:00 Uhr aufgehoben.

Wie reise ich am besten an? Zur Anreise empfehlen die Veranstalter den öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn bis Hauptbahnhof oder Potsdamer Platz. Von dort aus sind die Haupteingänge zu Fuß erreichbar. Die Eingänge befinden sich an der Otto-von-Bismarck-Allee (vom Hauptbahnhof kommend), an der Ecke Ebertstraße / Behrenstraße (aus Richtung Potsdamer Platz), an der Ecke Ebertstraße / Dorotheenstraße (Von Unter den Linden kommend) und westlich auf der Straße des 17. Juni von der Siegessäule kommend. Möglich ist auch die Anreise über den S-Bahnhof Tiergarten . Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer benutzen bitte die Stellplätze am Westeingang auf der Straße des 17. Junis. Autofahrer sollten rund um den Potsdamer Platz und den Hauptbahnhof parken. An den Eingängen werden Taschen kontrolliert, dadurch kann es zu Wartezeiten kommen. Falls das Gelände zu voll wird, wird der Zutritt für weitere Besucher gesperrt. An allen Tagen ist um 23 Uhr der letzte Einlass.

Welche Sicherheitshinweise sind zu beachten? Besucher dürfen auf das Festgelände aus Sicherheitsgründen keine Rucksäcke und Taschen mitnehmen, die größer als ein DIN A4-Blatt sind (29,7 x 21 Zentimeter). Speisen dürfen nur in Kleinstmengen mitgebracht werden, jede Person darf maximal 0,5-Liter an nichtalkoholischen Getränken im Tetra-Pak- oder in einer PET-Flasche mitnehmen. Der Veranstalter bittet die Gäste, nur das Wichtigste mitzunehmen und leicht zu packen. Es werde keine Möglichkeit zur Aufbewahrung von Taschen geben. Nicht erlaubt sind außerdem Selfie-Sticks , Drohnen , Glasbehälter (auch Parfümflaschen), Sprühdosen , Pfefferspray, Desinfektionsmittel, Banner, große Stockregenschirme , Kühltaschen, Stühle, Fahrräder , Skateboards und Segways. An den Eingängen und Zäunen dürfen aus Sicherheitsgründen keine Fahrräder abgestellt werden. Nur am Westeingang auf der Straße des 17. Junis wird es eine Fahrradabstellfläche geben (Nähe Kleiner Stern). Familien mit Kleinkindern werden gebeten, den speziellen Familienzugang an den Eingängen zu nutzen. Pro Kind darf ein Rucksack oder eine Tasche und ein Kinderwagen mitgebracht werden.

Was ist das "Band der Einheit?" Verbindendes Element des Festgebietes ist das Band der Einheit. Die Installation der 11.040 Ortsschilder aller deutschen Städte und Gemeinden schlängelt sich in alphabetischer Reihenfolge auf einer Länge von 2,5 Kilometern auf dem Boden durch das Festgelände. Von Aach bis Zwönitz, von Chemnitz bis München lassen sich Ost und West nicht mehr unterscheiden und das Band der Einheit ist visuelles Symbol für das vereinigte Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger ganz Deutschlands sind durch das Band der Einheit in Berlin vertreten: Sie finden ihre Gemeinde oder ihre Stadt und damit sich selbst auf dem Band der Einheit wieder – sei es in Form ihrer Heimatgemeinde oder ihres jetzigen Wohnortes.

Was erwartet mich beim Bürgerfest? Das Herzstück des Bürgerfestes befindet sich am Platz der Republik, dem historischen Ort, an dem am 3. Oktober 1990 die deutsche Einheit vollzogen und erstmals gefeiert wurde. Vor Reichstag und Bundeskanzleramt präsentieren sich die 16 Bundesländer, der Bundestag, der Bundesrat, das Berliner Abgeordnetenhaus, die Bundesregierung sowie der Zipfelbund. Öffnungszeiten Der Einlass zum Festgelände ist bis 23 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten sind am 1. Oktober von 14 bis Mitternacht, am 2. und 3. Oktober bereits ab 11 Uhr. Die einzelnen Themenbereiche schließen um 20 Uhr, der Kinder- und Familienbereich bereits um 18 Uhr. Der Bereich Bund & Länder und das gastronomische Angebot sind bis 24 Uhr geöffnet. Kindern unter 12 Jahren ist der Zutritt zum Festgelände nur in Begleitung Erwachsener gestattet.

rbb mit umfangreichen Programm

Der rbb ist Medienpartner des Bürgerfestes. Er wird mit eigenem Programm auf der großen Bühne am Brandenburger Tor und einer eigenen Bühne an der Straße des 17. Juni vor Ort sein. Am 2. Oktober um 18.30 Uhr präsentieren radioBerlin 88,8 und Antenne Brandenburg das rbb-Konzert mit Philipp Volksmund, LEO, George Ezra und The BossHoss. Auf der rbb-Bühne wird es ab dem 1. Oktober um 14.00 Uhr Programm geben. Dabei können Besucherinnen und Besucher Talks mit Prominenten, Interviews mit Programm-Machern von Radio und Fernsehen sowie spannende Einblicke ins Programm live erleben. Unter anderem werden am 1.Oktober exklusiv erste Ausschnitte aus der TV-Chronik "Berlin-Schicksalsjahre einer Stadt" gezeit. Am 3. Oktober steht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im Inforadio-Talk auf der rbb-Bühne Rede und Antwort (gegen 18.15 Uhr). Die Abendschau sendet am Tag der Deutschen Einheit live von der Straße des 17. Juni.

Sendung: Abendschau, 01.10.2018, 19.30 Uhr