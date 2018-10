Rechtsextreme planen Großdemo am Tag der Deutschen Einheit

Auf die Polizei wartet am Tag der Deutschen Einheit jede Menge Arbeit: Rund um das Einheitsfest wurden mehrere Demos angemeldet - darunter auch von einer rechtsextremen Gruppierung, die zum "Tag der Nation" ruft. Dagegen gibt es Widerstand.

Rund um die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin wurden zahlreiche Demonstrationen angemeldet. Die Gruppierung "Wir für Deutschland" will ab 14 Uhr unter dem Motto "Tag der Nation" zwischen Hauptbahnhof und Brunnenstraße marschieren. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmer - dass so viele auch kommen hält die Berliner Polizei zumindest für realistisch. Sie wird durch Beamte aus anderen Bundesländern verstärkt.

Im unmittelbaren Umfeld wurden mehrere Gegendemos angemeldet, darunter am Rosenthaler Platz, am Hauptbahnhof und nahe der Invalidenstraße.