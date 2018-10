Der Ossi als Bürger zweiter Klasse, damit lässt sich prima Politik machen. Wir gegen die, mehr braucht es nicht, um in die Schlagzeilen zu kommen. Christian Hirte, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, macht damit ebenso Politik wie Bodo Ramelow, Thüringens linker Ministerpräsident. Aber was heißt das? Gelten für Ostdeutsche andere Gesetze als für Westdeutsche? Dürfen sie nicht wählen, sich frei bewegen, demonstrieren, ihre Meinung äußern?

Auch im Westen gibt es Einkommensunterschiede, Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und geringer Perspektive. Doch mit der Frage, ob man Bürger erster oder zweiter Klasse ist, hat all das nichts zu tun. Der Bürger bemisst sich allein an seinen Rechten und Pflichten gegenüber dem Staat, dem Gemeinwesen. Doch genau das haben schon 1990 viele Ostdeutsche nicht verstanden, als Hunderttausende die schnelle Einheit mit dem Schlachtruf: "Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr" einforderten.

Ostdeutsche verdienen weniger, die Arbeitslosigkeit ist in vielen Regionen höher als im Westen, die Rentenangleichung lässt auf sich warten. Aber macht das den Ostdeutschen zum "Bürger zweiter Klasse"? Nein! Und das sollte jeder, der politische Verantwortung trägt, auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen.

Der kardinale Irrtum dahinter war und ist es bis heute, dass ein deutscher Bürger per se Anspruch auf Wohlstand hat. 28 Jahre nach der Einheit ist es Zeit, sich ehrlich zu machen, statt mit populistischen Forderungen auf Stimmenfang zu gehen und eine falsche, verlogene Einheit der angeblich benachteiligten Ostdeutschen als immerwährende Opfer zu beschwören. Wer dies nicht deutlich macht, der muss sich nicht wundern, wenn immer mehr Bürger in einfachen Wahrheiten ihr Heil sehen. Für einen Ostdeutschen wie mich ist das umso erschreckender, weil selbst die, die es besser wissen müssten, so den rechten wie linken Populisten Auftrieb geben, ohne sich dessen anscheinend bewusst zu sein.