radioBerlin 88,8 und Antenne Brandenburg bringen Boss Hoss, George Ezra, LEA und Philipp Volksmund auf die Bühne am Brandenburger Tor. Moderiert wird das rbb-Popkonzert am Dienstag, 2. Oktober, von Sarah Zerdick und Alexander Dieck.

Mit Musikstars, Top-Schauspielern und Live-Sendungen begleitet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober auf der großen Bühne am Brandenburger Tor und auf einer eigenen Bühne an der Straße des 17. Juni.

Am 3. Oktober steht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im Inforadio-Talk auf der rbb-Bühne Rede und Antwort (gegen 18.15 Uhr). Die "Abendschau" sendet am Tag der Deutschen Einheit live von der Straße des 17. Juni.

Auch in seinen Programmen und im Netz berichtet der rbb umfangreich über die Feierlichkeiten. Den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in der Staatsoper zeigt der rbb ab 12.00 Uhr live im Ersten. Am Nationalfeiertag sendet das rbb Fernsehen ab 16.20 Uhr live vom Bürgerfest und diskutiert mit Berlinerinnen und Berlinern an der rbb-Bühne über die Frage: Wie einig sind wir uns?

Hier ein Überblick der Sendungen:



Dienstag, 2. Oktober 2018, 0 Uhr, rbb Fernsehen, Das rbb-Popkonzert zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor. Mit Boss Hoss, George Ezra, LEA und Philipp Volksmund. Moderation: Sarah Zerdick und Alexander Dieck

Mittwoch, 3. Oktober 2018, 12 Uhr, Das Erste, Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, Liveübertragung aus der Staatsoper in Berlin

Mittwoch, 3. Oktober 2018, 16.20 Uhr, rbb Fernsehen, "Nur mit Euch", live vom Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit