Drei Tage wurde auf der Straße des 17. Juni der 28. Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Zum Abschluss steigt am Mittwochabend am Brandenburger Tor das große Open-Air-Konzert mit Feuerwerk.

Zehntausende Besucher feiern am Mittwochabend am Brandenburger Tor den Tag der Einheit. Zum Ende des dreitägigen Bürgerfests unter dem Motto "Nur mit Euch" gibt es ein Konzert mit Nena, Samy Deluxe und anderen Künstlern. Krönender Abschluss soll ein Feuerwerk (gegen 22.00 Uhr) sein.

Reden halten in der Staatsoper Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Beide fordern am Einheitstag mehr Widerstand gegen Populisten.

In der Staatsoper Unter den Linden gibt es auch einen Festakt mit zahlreichen hochrangigen Politikern. Per Livestream werden Menschen von anderen Festorten zugeschaltet.

Auf der Festmeile am Brandenburger Tor in Berlin sind am 3. Oktober Besucher unterwegs und erkunden das Band aus Ortsschildern, das durch Mitte gelegt wurde.

Zuvor war das dreitägige Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit am Brandenburger Tor zuende gegangen - und war auf geringeres Interesse gestoßen als erwartet. Von Montag bis Mittwoch kamen rund 600.000 Besucher, teilten die Veranstalter wenige Stunden vor dem Abschluss des Festes mit. Zunächst hatte der Berliner Senat mit mehr als einer Million Gästen gerechnet.



Bei nasskaltem, regnerischem Wetter besuchten am Montag und Dienstag nach Angaben der Veranstalter jedoch zusammen nur 100.000 Menschen die Festmeile, auf der es Konzerte, Diskussionsrunden, Informationsangebote, Essen und Trinken gab. Am Feiertag am Mittwoch, an dem sich schließlich auch die Sonne zeigte, waren es demnach 500.000.