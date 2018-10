In Berlin finden von Mittwochmorgen an die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt.

Am Morgen fahren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, zunächst zum Regierenden Bürgermeister und amtierenden Bundesratspräsidenten Michael Müller ins Rote Rathaus. Dort tragen sie sich in das Goldene Buch Berlins ein.

Danach nehmen alle dann an einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom teil (10 Uhr), sowie am Mittag um 12 Uhr einem Festakt in der Staatsoper teil, bei dem Schäuble die Festrede halten wird. Zwischen beiden Terminen sind Begegnungen mit der Bevölkerung im angrenzenden Lustgarten vorgesehen.