Bild: rbb/Oliver Noffke

Serie | Integration: Was haben wir erreicht? - "Wir brauchen jetzt keine Teddybären mehr"

01.09.18 | 09:08 Uhr

Mathis Oberhof hat sich jahrelang in der Flüchtlingshilfe engagiert. Vor drei Jahren zog schließlich ein junger Syrer bei Oberhof und seiner Frau ein. Nun blickt er auf eine Zeit voll wundervoller Veränderungen, aber auch erschütternder Momente zurück.



rbb|24: Bei Ihrem letzten Gespräch mit rbb|24 hatten Sie und Ihre Frau gerade eine Einliegerwohnung umgebaut und der Einzug eines syrischen Flüchtlings stand kurz bevor. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Mathis Oberhof: Drei Jahre war der Walid jetzt bei uns und in der Zeit habe ich viel über das Leben von Flüchtlingen in Deutschland gelernt. Ich war oft mit ihm beim Jobcenter oder bei der Ausländerbehörde. Die Beamten waren natürlich immer froh, wenn ein Deutscher mit dabei war und es deshalb erstmal keine Sprachbarriere gab. Die meisten Mitarbeiter waren sehr zuvorkommend. Es klappt eigentlich immer, wenn ein Deutscher dabei ist. Nach wenigen Wochen hat Walid dann gesagt: "Please, speak German with me. I want to learn German". Inzwischen hat er alle Deutschkurse durch: A1, B1, B2, C1, also quasi das Sprachlevel für die deutsche Hochschulreife. Mittlerweile macht er fast alle Amtsbesuche alleine. Diese Generation hat, meiner Meinung nach, viel bessere Chancen, als viele Türken, die seit 30 Jahren in Moabit leben und nach wie vor Probleme haben, grammatikalisch gut Deutsch zu sprechen. Damals gab es ja diese Deutschkurse gar nicht.



Haben sich die vielen Besuche auf dem Jobcenter denn gelohnt? Wir haben bei einer Filmproduktion ein geeignetes Praktikum für Walid gefunden, das ist uns allerdings durch Beziehungen gelungen. Eine Bekannte hatte einen Termin mit dem Chef arrangiert und der war auch gleich von Walids positiver Ausstrahlung begeistert. Das Büro ist allerdings in Berlin und die ABC-Fahrkarte kostet gleich 100 Euro. Von seinen 410 Euro Hartz IV konnte er sich das nur schwer leisten. Dann gab es auch Diskussionen mit dem Jobcenter, wegen der Dauer. Aber im Endeffekt haben alle mit sich reden lassen und der Arbeitgeber hat gesagt: 'Okay, die Fahrkarte gibt es von uns'. Nun fängt im September seine Ausbildung in dem Betrieb an.



Gab es Momente, die für Sie und Ihre Frau schwierig waren? Ich habe von meiner Mutter ein drei Meter langes Schlauchboot bekommen und er fragte mich, ob wir da nicht mal eine Ausfahrt machen können. Wir sind dann zum Liepnitzsee gefahren. Ich habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Erst wie er drin sitzt, merke ich, dass er Panikattacken kriegt. Da musste ich ihn dann beruhigen. "Walid, wir sind nicht im Mittelmeer, hier ist es nur drei Meter tief und ich kann sehr gut schwimmen." Aber er brauchte erst einmal zehn Minuten, um sich zu beruhigen.

Später haben wir gemerkt, was für ein talentierter Musiker er ist. Das wurde insbesondere offensichtlich, wenn wieder seine Heimatstadt in Syrien bombardiert wurde. Während wir erschrocken vor dem Fernseher saßen und uns die Hände vors Gesicht hielten, hörten wir, wie er im Nachbarraum anfing zu spielen und seine Verzweiflung über die Musik zum Ausdruck brachte.



Wir sollten nicht vergessen, dass sich mehr als neun Millionen Menschen in Flüchtlingsinitiativen engagiert haben.

In ihrem Buch haben Sie viel über kulturelle Unterschiede geschrieben und wie sie zu überwinden sind. Was haben Sie da im direkten Zusammenleben erlebt?

Walid hat bei uns erfahren, wie eine gleichberechtigte Ehe aussieht. Dass wir diskutieren, vieles aushandeln und nicht etwa der Mann auf den Tisch haut und bestimmt. Ganz am Anfang hatte er einmal zwei syrische Freunde zu Besuch, da kam das Thema auch auf. Als ich sagte, dass man Frauen nicht schlägt und das sicher viele deutsche Frauen auch zurückschlagen würden, sind die noch fast in Ohnmacht gefallen. Das hat ihre Fantasie völlig überstiegen. Und kurz darauf merkte ich bereits, da wandelt sich was bei ihm. Als er meinte, in einer Beziehung sollte schon einer das Sagen haben, 'aber so eine starke Frau wie deine Margot würde ich auch gern heiraten'. Es gibt ja auch genügend Untersuchungen, die zeigen, dass Vorurteile gegen Minderheiten oder Frauenfeindlichkeit schwächer ausgeprägt sind, wenn die Menschen Kontakt zu Deutschen haben. Wir haben ihn nicht missioniert, sondern haben großen Respekt vor seinem Glauben. Aber mit der Zeit hat sich seine Haltung verändert. Das ist etwas, was mich sehr stolz macht.



Und umgekehrt?

Als er seinen Lehrvertrag unterschrieben hatte, habe ich gesagt: In so einem Moment würden wir Deutschen ein Glas Sekt trinken und feiern. Und da meinte er: Lasst uns doch mit einer Tasse Tee anstoßen. Die Rolle des Alkohols zum Fröhlichsein, hat sich bei uns auch etwas verschoben. Wir konnten auch mit seinen Eltern über Skype reden. Das war sehr ergreifend.

Hat sich denn die Flüchtlingshilfe in den vergangenen Jahren auch geändert? Wir brauchen jetzt keine Teddybären mehr und müssen auch kein Mobiliar mehr sammeln. Das war am Anfang alles ganz wichtig. Was wir jetzt brauchen, sind Leute, die sich die Zeit nehmen können, sich um einen einzigen Flüchtling zu kümmern, mit ihm zu reden und ihm bei der Jobsuche oder der Wohnungssuche zu helfen. Wobei es sicher einfacher ist, einen Job zu finden. Mit den Wohnungen ist es gerade in solchen Ballungszentren wie in Berlin und Umgebung sehr schwer. Ein Freund von Walid, der mit ihm im Flüchtlingsheim war, wohnt jetzt in einem Einzelzimmer in Treptow, das 800 Euro Miete kostet. Es gibt auch unglaublich viele Gewinner, die da wahnsinnig absahnen.



Zur Person rbb/Oliver Noffke Mathis Oberhof Mathis Oberhof ist Pensionär und hat sich jahrelang in Wandlitz und Basdorf (Barnim) in der Flüchtlingshilfe engagiert. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit der Ehrenmedaille des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Über seine Erfahrungen hat Oberhof das Buch "Refugees Welcome" geschrieben.

Wie beobachten Sie denn die Entwicklungen in der deutschen Öffentlichkeit; die Art und Weise wie heute über Flüchtlinge gesprochen wird? Meine Hauptthese ist auch heute noch, dass die Mehrheit der Deutschen Flüchtlingen gegenüber humanistisch und empathisch eingestellt ist. Das habe ich auch während meiner Lesereise gemerkt. Da war ich mit Walid gemeinsam auch in Sachsen und wir hatten Veranstaltungen in Städten, die durch Skandale in der Presse waren und als Neonazi-Horte verschrien waren. Auch da gab es wunderbare Begegnungen mit positiv eingestellten Menschen. Natürlich ist in Chemnitz jetzt schon etwas gekippt. Wir sollten aber nicht vergessen, dass sich in den letzten Jahren mehr als neun Millionen Menschen in irgendeiner Form an der Arbeit einer Flüchtlingsinitiative beteiligt haben.



Und wie geht es jetzt mit ihnen und Walid weiter?

Er ist jetzt flügge geworden. Walid zieht jetzt nach Berlin und bei uns wird ein junger Kurde wohnen. Da kommen ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Der möchte gern studieren, wurde aber bereits an zwei Hochschulen abgelehnt. Einmal wurde ihm gesagt, dass von ihm als Ausländer eine weitaus bessere Abiturnote erwartet wird als von den deutschen Bewerbern. Das kann nicht richtig sein. Da warten jetzt also neue Auseinandersetzungen auf mich und meine Frau. Walid werden wir werden sicher drei, vier Mal im Jahr sehen. Er nennt uns ja auch seine zweite Mama und seinen zweiten Papa.



Das Interview führte Oliver Noffke. Sendung: Inforadio, 31.08.2018, 12 Uhr