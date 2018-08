Bild: dpa/Pleul

Serie | Integration: Was haben wir geschafft? - "Ohne Eins-zu-Eins-Betreuung geht es nicht"

31.08.18 | 06:28 Uhr

Jürgen Polzehl ist Bürgermeister der schrumpfenden Stadt Schwedt. Als Geflüchtete kamen, konnte er den Abriss von Wohnungen erst einmal stoppen. Was hat sich durch die neuen Nachbarn verändert?

rbb|24: Herr Polzehl, das letzte Mal haben wir uns Ende 2015 unterhalten. Sie haben mir damals gesagt, Ihnen macht der Zeitpunkt Sorge, wenn die Asylbewerber mit laufenden Verfahren ihre Anerkennung bekämen – denn dann könnten sie das schrumpfende Schwedt in Richtung größerer Städte verlassen. Ist Ihre Befürchtung eingetreten? Jürgen Polzehl: Nein, die ist nicht eingetreten. Wir haben momentan 1.400 Ausländer in Schwedt, 4,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. An erster Stelle stehen Polen, an zweiter Stelle Russen, dann Syrer und Afghanen. 501 Personen davon kommen aus Flüchtlingsländern – vor zwei Jahren waren es 504. Sie sind also in Schwedt geblieben. Was erfreulich ist: Damals musste ich noch über Notunterkünfte berichten, heute gibt es die nicht mehr. Die allermeisten Menschen haben wir in normalen Wohnungen untergebracht.

Was klappt besser, als Sie zunächst erwartet hatten? Etwa ein Fünftel der Geflüchteten hier sind unter 18 Jahren – das ist ein Potential, das sich lohnt. Über Bildung kann man die erreichen. Ich habe Rückkopplung von den Sportvereinen, besonders Fußball und Boxen, die sind voll des Lobes. Über Sport funktioniert Integration immer noch am besten. Wo funktioniert Integration schwieriger? Man muss sagen, dass Flüchtlinge und Helfer in der Realität angekommen sind – sie haben erkannt, dass nicht alles klappt, was sie sich vorstellen. Der Schlüssel für sämtliche Integration ist die deutsche Sprache. Das ist so. Jetzt kommt das Problem, was ich Ihnen schon damals genannt habe. Wir haben zu tun mit Leuten mit abgeschlossenen Verfahren und mit Leuten, die geduldet sind. Die Motivation der Geduldeten geht natürlich gegen Null, weil sie keine Perspektive haben. Sie ziehen die anerkannten Asylbewerber, die diese Perspektive sehr wohl haben, ein Stück weit mit runter. Sie sagen sich: Ich krieg' ja sowieso Geld, einen Teil davon schicke ich noch nach Hause. Damit sie dort erzählen können, sie sind angekommen in Deutschland und eine große Nummer. Sie helfen aber damit nicht den anderen, die sich um Integration bemühen.

Wie kann man da positiven Einfluss ausüben und klarmachen, dass sich die Mühe lohnt? Wir haben neue Stellen und Koordinierungsmöglichkeiten geschaffen – die kümmern sich um Arbeitsvermittlung, das zweite große Thema neben der Sprache. Wir haben jetzt eine Eins-zu-Eins-Betreuung und damit Erfolg. Besonders, was Praktika angeht: 205 haben wir vermittelt, ich habe die Zahlen mal rausgesucht. 49 Geflüchtete kamen in Arbeit, 20 in Ausbildung. Baubranche und Gastronomie sind besonders gefragt. Wie bereiten Sie die Leute darauf vor? Wir haben einen Willkommenslotsen, der sich speziell mit den Betrieben beschäftigt. An der Stelle haben wir noch ein bisschen draufgesattelt, um für jeden einen Weg zu finden, der willig ist. Ich habe auch einen Patenstammtisch. Es gibt Leute, die Familien betreuen und die bei allen Problemen des täglichen Lebens helfen: Schreiben an die Behörden, Dolmetschen, Krankenkasse, solche Dinge. Es sind also viele unterwegs, so dass ich ein gutes Gefühl habe. Aber wie immer gibt es Leute, die sehr interessiert sind und andere, die weniger interessiert sind. Frauen haben nach wie vor Probleme, sich an Job- oder Bildungsangeboten zu beteiligen. Unserer Beobachtung nach hat das vor allem kulturelle Gründe. Liegt das an den Männern oder an den Frauen selbst? Beides. Die Männer wollen es nicht, weil sie dann Angst haben, irgendwie als schwach dazustehen. Die Frauen kommen auch so durchs Leben und sagen sich: Der ernährt mich ja. Da ist viel Kommunikation nötig.

Schwedt schrumpft seit vielen Jahren. Als die Flüchtlinge kamen, haben Sie den Abriss von Wohnungen erst einmal gestoppt. Jetzt sieht Ihr Konzept wieder einen Abriss von bis zu 2.000 Wohnungen vor, weil sonst der Leerstand steigt. War das alles nur ein Strohfeuer? Langfristig hatten wir ja einen Plan, der besagt, dass Schwedt 2030 ungefähr 26.000 Einwohner haben wird. Wir haben also nur gestoppt, dann konnten wir sehen, dass wir alle in Wohnungen unterbringen - und können jetzt weitermachen. Das geht ja nicht nur in eine Richtung. Es entsteht sehr viel Wohnungsbau, der wiederum neue Strukturen schafft. Dadurch ziehe ich wieder Platte frei und mache die Stadt dadurch attraktiver. Also geht es in der ehemaligen Planstadt weg von der Platte? Ja, denn ich habe folgendes Problem, wenn uns Leute von außerhalb aufsuchen und sich hier ansiedeln wollen: Sie wollen alle eine Wohnung, von der aus sie den Kirchturm sehen wollen, da soll nichts im Weg stehen. Im großen, langen Block möchten die nicht mehr wohnen.

Wie hat sich denn die Stimmung in der Bevölkerung, die Akzeptanz entwickelt gegenüber den neuen Nachbarn? Den Höhepunkt der Ablehnung hatten wir am Anfang, als wir in einer Sporthalle angekündigt haben: Flüchtlinge kommen auch nach Schwedt und wir nehmen die auf. Das war eine hitzige Veranstaltung. Aber danach hat sich die ganze Bündnisarbeit ausgezahlt. Dafür habe ich mich auch immer wieder bei den Helfern bedankt. Die Geflüchteten sind heute in der ganzen Stadt verteilt, so dass sie nicht groß auffallen und es keine Trennung gibt. Es gibt keinen Brennpunkt, den man verorten könnte. Ich bekomme öfter Hinweise, dass es in Aufgängen gut mit dem Zusammenleben klappt. Insgesamt ist die Bedeutung des Themas heruntergegangen. Es ist mehr Gelassenheit eingezogen. Wo sehen Sie noch am meisten Arbeit? Erst einmal die Unterscheidung schaffen zwischen denjenigen, die Chancen haben und denen, die keine haben. Und das Zweite ist, dass jeder mit seinen Deutschkenntnissen so weit kommen muss, dass er in den Betrieben mindestens die Arbeitsschutzbelehrung versteht und einsteigen kann. Aber es ist eben nicht so leicht, in einem B2-Deutschkurs den Abschluss zu schaffen und einen richtigen Job zu kriegen. Dass das Prinzip "Fördern und Fordern" dafür da ist, auf eigene Beine zu kommen, ist nicht jedem klar. Worauf ich stolz bin ist, dass sich unsere Akteure so gut eingearbeitet haben, dass sie von den Geflüchteten voll akzeptiert werden – wir kommen an die Menschen heran.

Als die Menschen 2015 kamen, haben Sie das Thema zur Chefsache erklärt. Was hat denn der Chef selbst in den letzten drei Jahren gelernt? Dass der Umgang mit anderen Kulturen immer wieder zu neuen Herausforderungen führt und dass alle Seiten dabei ständig mitlernen. Vieles Verhalten konnten wir am Anfang nicht einordnen. Manche schicken Geld nach Hause und gehen dann zur Tafel. Gibt es da keine Konflikte? Wenn Sie auf die Sache in Essen anspielen, das hatten wir hier zum Glück nicht. Das hängt zusammen mit dem kulturellen Hintergrund: Man gibt zuallererst an die Familie. Ich kannte das so nicht. Sachen wie Deutschunterricht oder Schwimmunterricht wurden mal angenommen und wenn wir gesagt haben, wir machen das jetzt mal regelmäßig – dann hat es nicht mehr verlässlich geklappt. Ist das besser geworden? Ja, mit den Kursen auf jeden Fall. Da haben wir eine Menge geradegerückt. Wissen Sie noch, wie es dem Neujahrsbaby aus Syrien geht, dass sie 2015 als neuen Schwedter im Krankenhaus begrüßt haben? Ja, gut! Vor einem halben Jahr habe ich mit der Familie gesprochen. Einer aus der Verwandtschaft ist als Koch untergekommen, im Altstadtquartier. Die Familie ist jetzt schon das vierte Jahr hier, sie fühlt sich wohl. Das geht alles seinen Gang.

Das Interview führte Sebastian Schneider, rbb|24.