Wir sollten im Auge behalten, dass Integration – also das Ankommen in einer Gesellschaft – ein Prozess über mehrere Generationen ist, er dauert lange. Die letzten drei Jahre erscheinen manchen nur deshalb in der Rückschau negativ, weil das Versprechen Integration angeblich noch nicht eingelöst wurde – was innerhalb von drei Jahren aber auch keiner ernsthaft versprochen hat.

Michael Weiß: Ich bin überzeugt, wenn man die staatlichen Reaktionen, die Reaktionen der Volkshochschulen auf den Bedarf der geflüchteten Menschen an Deutschkursen nach 2015 sieht, kann man sagen: Es war ein Erfolg, weil es gelang, alle geflüchteten Menschen in Berlin schnell mit Kursen zu versorgen, unabhängig davon, ob sie jetzt langfristig hier sind oder ob sie auch wieder zurückgehen müssen. "Sprachkursangebot vom ersten Tag an", lautete das Motto.

Das eine folgt aber doch auf das andere. Ich habe mich mit zwei Geflüchteten unterhalten, die mir gesagt haben: Das Wichtigste ist zuerst die Sprache. Damit schaffst Du dann die anderen Dinge. Ja und Nein. Ein verbreiteter Irrtum ist, dass auf den Erwerb der deutschen Sprache quasi automatisch Integration folgt. Es ist eigentlich umgekehrt: Die Integration geht dem Spracherwerb voraus. Natürlich brauchen wir sozusagen eine Art "Starter Kit" für die deutsche Sprache, das sind die Integrationskurse. In diesem Wort steckt jedoch schon ein stilles Versprechen: Habe ich am Ende das Zertifikat in der Hand, bin ich integriert und Teil dieser Gesellschaft. Das ist natürlich weit gefehlt. Erst wenn ich einen Arbeitsplatz habe, Kollegen, meine Kinder in einen Kindergarten gehen und ich da andere Eltern treffe - dann plötzlich wird Sprache auch praktisch in Anwendung gebracht. Wenn das alles nur virtuell im Unterricht gespielt wird – dann fallen die erworbenen Sprachkenntnisse später wieder wie ein Soufflé zusammen. Der Motor für das, was wir Integration nennen, ist nicht der Sprachkurs, sondern die Gesellschaft selbst.

Umgekehrt muss es auch die Bereitschaft geben, auf die Aufnahmegesellschaft zuzugehen.

Das höre ich oft und es hört sich so an, als geschähe das nicht, Ich denke, dass den meisten Einwanderern am Ende klar ist, dass sie auch eine Bringschuld haben und selber aktiv werden müssen. Das Ausgrenzen und Markieren der "Anderen" als die, die nicht auf die Gesellschaft zugehen, bleibt schnell in unseren Köpfen hängen - und in denen derer, die wir so bezeichnen.

Wenn ich lese: Alle muslimischen Menschen sind so oder so, dann denke ich oft: Sie waren es vielleicht vorher nicht, aber danach sind sie es sicher, weil diese Verallgemeinerung die Menschen einheitlicher erscheinen lässt, als sie es vielleicht von sich aus wären. In den Migrationsdebatten setzen wir nicht auf die Unterschiede der Menschen, sie sind aber unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns Offenheit bewahren – das gilt für alle Seiten.

Wie bewahrt man sich diese Offenheit?

Es gibt nicht nur die Frage: Wie sind die Menschen, die zu uns kommen, und was müssen die machen? Sondern wir müssen uns auch mal grundsätzlich fragen: Wer sind wir eigentlich? Ich kann doch gar nicht für die Deutschen sprechen und sagen, was für sie alle so gilt.