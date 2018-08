Bild: Selina Pletscher

Reportage | Integration: Was haben wir geschafft? - Wie eine Familie damit ringt, in Deutschland anzukommen

30.08.18 | 06:50 Uhr

Omar S. und Fadila A. stammen aus der Stadt Homs im Westen Syriens. Seit zwei Jahren leben sie mit ihren beiden kleinen Töchtern in Marzahn-Hellersdorf. Wirklich angekommen ist die Familie noch nicht - aus vielerlei Gründen. Von Selina Pletscher

Die Türen im Treppenhaus sind gelb, alle im selben Ton. Ich steige in den fünften Stock. Hier lebt die syrische Familie S.. An der Wohnung gegenüber ist ein rotweißes Polizei-Absperrband befestigt – was mag dahinter passiert sein? Ich klingele bei den S.. In der Tür stehen Omar, seine Frau Fadila A., beide studierte Agraringenieure aus der syrischen Stadt Homs, die fünfjährige Nour und ihre zweijährige Schwester Hala [alle Namen von der Redaktion geändert]. Omar ist aus der syrischen Armee desertiert und 2015 nach Deutschland geflüchtet. Seine Frau folgte ihm ein Jahr später. Seit 2016 leben sie hier in Marzahn-Hellersdorf.

"Der Hund ist hier wie ein Sohn"

Das Wohnzimmer der Familie wirkt karg. Omar serviert Tee. Die Mädchen tingeln durch die Wohnung. Wie sind ihre Erfahrungen in Marzahn-Hellersdorf? "Manchmal gehe ich mit meiner Frau auf der Straße und die Leute sagen 'Scheiße, scheiße', besonders wenn meine Frau ein Kopftuch trägt. Hier sind die Menschen immer wütend, ich weiß nicht wieso. Sie sagen das auch zu sich selber, 'Scheiße', das höre ich immer" , sagt Omar. Seine Frau Fadila hat eine Hundephobie. Das kommt in Marzahn nicht gut an. "Der Hund ist hier wie ein Sohn", lacht Omar, "die Leute reagieren verärgert, wenn Fadila Angst vor ihren Hunden hat." Sie versucht stehen zu bleiben, wenn ein Hund sich ihr nähert. "I try, try, try", sagt sie. Fadila wiederholt oft das letzte Wort eines Satzes. Mal klingt das verzweifelt, mal kämpferisch. Man spürt, wie sie damit ringt, in Deutschland anzukommen – sei es auch nur bei so etwas Belanglosem wie Marzahner Hunden.

Niemand spielt mit Nour

Die fünfjährige Nour fürchtet sich nicht vor Hunden, doch sie weint, wenn sie zur Kita muss. "Seit sechs Monaten ist sie da", sagt Fadila, "und sie hat noch kein Deutsch gelernt, nur zwei, drei Wörter – vielleicht, weil niemand mit ihr spielt." Sie habe die Kitaleiterin darauf angesprochen, doch nichts sei passiert. Die Eltern sorgen sich. Sie wünschen sich mehr Förderung für ihre Tochter, die im Sommer 2019 in die erste Klasse kommt. Hier in Marzahn-Hellersdorf hat die Familie keinen Kontakt zu ihren Nachbarn oder zu anderen Eltern von Nours Kita. Das war in Syrien ganz anders: "Nachbarn sind wie Familie in Syrien", sagt Fadila, "wir trinken Kaffee zusammen und plaudern, aber hier – niemand spricht mit mir, niemand fragt, woher ich komme." Sprechen denn die deutschen Nachbarn miteinander? "Nein", antwortet Omar, "jeder hat seine Wohnung und bleibt so, fremd."

Bild: Selina Pletscher

Die Jungen sorgen für die Alten

Der Nachbar gegenüber ist allein gestorben – daher also das Absperrband. Wie lange er tot in der Wohnung lag, wissen sie nicht. Sie sahen nur, wie die Polizei seine Leiche abgeholt hat. "Wo sind seine Kinder, hat er Kinder?" fragt Omar, "der alte Mann sah freundlich aus, trotzdem hatte er nie Besuch." "In Syrien lassen die Kinder ihre Eltern nicht allein", sagt Fadila, "sie rufen sie an, sie besuchen sie, sie fragen sie." Es gibt Seniorenheime, doch gilt es als unmoralisch, seine Eltern dort unterzubringen. Die Jungen sorgten für die Alten, das sei Pflicht, religiös und kulturell. "Ich möchte, dass meine Kinder bei mir sind, wenn ich sterbe", sagt die Mutter.

Das Beste aus beiden Kulturen

"In Syrien sollen Kinder artig sein", sagt Omar zum Thema Erziehung – just in diesem Moment schlägt die kleine Hala schreiend auf den Tisch, wir lachen. "Wenn die Mama 'Ja' sagt, ist es 'Ja'", fährt er fort, "wenn 'Nein', dann 'Nein'. Hier ist es ganz anders, die Kinder haben mehr Freiheit. Aber als Kind versteht man Freiheit noch nicht, aus mangelnder Erfahrung." Mutter Fadila wundert sich, dass Jugendliche hier so früh aus dem Elternhaus ziehen. In Syrien wohne man bis zur Heirat bei den Eltern. Sie wünscht sich das auch, wenn ihre Töchter einmal erwachsen sind: "Man kann bei uns nicht unverheiratet eine Beziehung haben", ergänzt Omar. Ihre Kinder sollen das Beste aus der deutschen und arabischen Kultur mitnehmen. Omar und Fadila schätzen an Deutschland Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, dass der Wehrdienst nicht Pflicht ist, die Ruhe und das öffentliche Rauchverbot. Aus der arabischen Kultur ist ihnen das Sozialleben wichtig, die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Gastfreundlichkeit und der Respekt gegenüber den Mitmenschen.

Unabhängig vom Jobcenter sein

Fadila vermisst die unkomplizierte Nähe zu ihrer Familie, die in Homs selbstverständlich war. Zwar leben mit Ausnahme ihres Vaters alle hier, doch jeder ist mit Kursen, Behördengängen und dem neuen Leben beschäftigt. Sie selbst lernt Deutsch an der Volkshochschule. Was braucht es, damit die Familie sich in Deutschland wohler fühlt? "Ich will arbeiten", sagt Omar, "unabhängig vom Jobcenter sein." Der Agraringenieur hat Deutsch gelernt, ein Praktikum am Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte der HU Berlin absolviert und deutschlandweit Bewerbungen verschickt – bisher ohne Erfolg. Zurzeit besucht er eine Weiterbildung zum Technischen Assistenten, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Integration beginnt im Kleinen

Die Familie ist Deutschland für die Aufnahme sehr dankbar, doch würde sie sofort nach Syrien zurückkehren, wenn der Krieg beendet ist und ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Fadila zeigt mir das Foto eines zerbombten Hauses in Homs. Anstelle der Fenster klaffen Löcher in der elterlichen Wohnung im Erdgeschoss. Rückkehrer haben im ersten Stock eine behelfsmäßige Bleibe eingerichtet. Berlin 1945 fällt mir sofort ein. Nour singt allein in einem Zimmer "Backe, backe Kuchen". Sie lässt Musik dazu laufen. Ich gehe an den gelben Türen im Treppenhaus vorbei, an Plaketten, Dekor und dem Abziehbild eines Golden Retrievers. Kein Ton dringt hervor. Integration beginnt im ganz Kleinen, denke ich. Bei Familie S. könnte ein "Hallo, wie geht’s, woher kommst du, willst du mit mir spielen" helfen.