rbb|24/Vanessa Klüber Video: rbb|24 | 04.09.2018 | Vanessa Klüber | Bild: rbb|24/Vanessa Klüber

Serie | Integration: Was haben wir geschafft? - "Der Leistungsgedanke steht nicht im Vordergrund"

05.09.18 | 07:48 Uhr

Trainer spielen im Verein "Champions ohne Grenzen" seit sechs Jahren Fußball mit Geflüchteten - zusätzlich helfen sie ihnen im Alltag. Vor zwei Jahren haben wir schon einmal mit einer Trainerin gesprochen. Hat der Fußball geholfen, in Berlin anzukommen?

rbb|24: Herr Sprengel, Frau Goetze, wie sieht es nach zwei Jahren aus, interessieren sich Geflüchtete noch für das Training bei "Champions ohne Grenzen"?

Arne Sprengel: Das Interessante ist, es ist konstant geblieben. Hier in Kreuzberg trainieren wir manchmal bis zu 35 Männer. Im Wedding sind es auch 20, 25 Leute regelmäßig. Beim Frauen-Training nochmal 15 bis 20 Teilnehmerinnen, die regelmäßig kommen. Und wir haben noch drei Kindertrainings. Es kommen allerdings sehr viel weniger neue Leute. Viele von denen, die damals dabei waren, sind auch geblieben. Wir haben hier in Kreuzberg ein konstantes Training, einen festen Stamm von Leuten.

rbb|24: Ist es immer noch das Ziel, die Leute an Berliner Sportvereine zu vermitteln?

Sofie Goetze: Auf jeden Fall. Das klappt auch oft ganz gut. Wir haben aber auch oft den Fall, dass sie wieder zurück zu uns kommen. Zum Beispiel, weil sie merken, dass sie einfach nur Lust haben, einmal die Woche bei uns zu spielen. Jeder kann kommen, so oft er will.

Warum immer noch "Champions Ohne Grenzen"? Kann man den Leuten nicht langsam mal sagen: "Geht lieber in einen regulären Sportverein"?

Sprengel: Wir sind ja keine Konkurrenz zu den Sportvereinen. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem Berliner Fußballverband zusammen. Wir konzipieren gemeinsame Fortbildungen für Geflüchtete, die Schiedsrichter werden wollen, TrainerInnen und Ähnliches. Außerdem kommen nicht nur Geflüchtete. Gerade kam einer, der wohl irgendwie über einen Arbeitskollegen gehört hat, dass man hier Fußball spielen kann. Der kommt mal so vorbei und kann ein Training mitmachen. In den meisten Fußballvereinen ist das nicht so. Die sind darauf angewiesen, einen festen Kern von Spielerinnen oder Spielern zu haben, die mehrmals in der Woche und auch am Wochenende kommen.

Sofie Goetze trainiert wie auch Arne Sprengel seit dem Start des Projekts Geflüchtete im Fußball.

Es geht ja nicht nur ums Fußball-Spielen, sondern auch um Unterstützung für den Alltag. Ist das Ganze harte Arbeit?

Sprengel: Ähm …, nee. Es macht eigentlich die meiste Zeit wirklich Spaß. Das ist ja auch der Grund, warum ich das seit über sechs Jahren ehrenamtlich mache.

Hat sich etwas verändert, erzählen die Angekommenen neue Geschichten?

Sprengel: Ja, es hat sich schon was verändert. Im Laufe der Zeit entwickeln die Geflüchteten ganz andere Fragestellungen. Sie sind jetzt mit solchen Sachen beschäftigt: Was wollen sie beruflich machen? Wie finden sie einen Ausbildungsplatz? Was muss man dafür machen? Wie kann man sich weiterqualifizieren? Damit waren wir am Anfang überhaupt gar nicht konfrontiert.

Training in Kreuzberg von Champions ohne Grenzen

Welche Sprache wird auf dem Fußballplatz gesprochen?

Sprengel: Bei uns ist die Sprache tatsächlich von Anfang an Deutsch gewesen. Anders wäre das gar nicht gegangen. Die Spielerinnen und Spieler übersetzen teilweise für die neu Angekommenen, die nicht so gut Deutsch sprechen können. Untereinander sprechen sie aber auch andere Sprachen. Was nicht so gut für die Gesamtdynamik ist. Wir versuchen schon, die Leute anzuhalten, Deutsch zu sprechen. Weil das die Sprache ist, die wir alle teilen.

Welche fußballerischen Ziele haben Sie, abgesehen von der Integration?

Goetze: Das Ziel ist, dass wir im Training gut miteinander spielen – wir machen ja manchmal auch Freundschaftsspiele oder Turniere. Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass gut miteinander gespielt wird.

Geht es weniger um den Wettkampfgedanken?

Sprengel: Natürlich geht’s im Fußball immer auch ums Gewinnen. Aber der Leistungsgedanke steht bei uns nicht so im Vordergrund, und das auch ziemlich bewusst. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Leute zu uns gekommen sind, wenn sie ganz neu in Berlin waren. So wie der Mann, den ich gerade begrüßt habe. Er kam vor drei Jahren, durchlief erst einmal Deutschkurse und jetzt eine Ausbildung als Koch, für die er sehr hart arbeiten muss. Dem geht es nicht darum, in einem harten Wettbewerb zu spielen. Ich selbst spiele auch im Amateurbereich Fußball. Manchmal ist es ja so, dass man am Wochenende durch die ganze Stadt zum Fußballplatz fährt. Dann stehen da einige Männer, brüllen sich die ganze Zeit an, foulen sich gegenseitig oder beschimpfen den Schiedsrichter. Es ist ja auch nicht immer alles toll, was im Vereinsfußball abläuft. Da versuchen wir hier, eine andere Atmosphäre zu schaffen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Leute hier bleiben.

"Wir versuchen hier, eine andere Atmosphäre zu schaffen": Weil der Leistungsgedanke nicht so wichtig ist, unterscheidet sich das Können der Kicker bei "Champions ohne Grenzen" erheblich.

Wie hoch ist dann das fußballerische Niveau?

Goetze: Das Niveau ist jedenfalls sehr durchwachsen. Wir haben welche dabei, die locker in der höchsten Berliner Klasse mithalten können, vielleicht auch noch höher. Andere spielen noch nicht so lange. Tatsächlich kriegen wir gerade viele Anfragen über Facebook und auch per Mail, ob wir sie vielleicht ins Profigeschäft vermitteln können. Da sind die Vorstellungen allerdings nicht ganz so realitätsnah. Auch die Besten sind überwiegend weit entfernt vom Profifußball.

Wie geht es Ihnen emotional, nachdem Sie sechs Jahre lang Menschen aus Kriegsgebieten trainiert haben?

Sprengel: Als wir angefangen haben, hat sich niemand für das Thema interessiert. Und auch nicht für diese Menschen. Dann gab es eine Zeit, in der wir Interviews wie jetzt im Grunde jede Woche gegeben haben. Jetzt interessiert man sich wieder nicht mehr so sehr für diese Menschen, auch wenn die Diskurse weiterlaufen. Wir setzen uns eben neue Ziele. Frauenfußball ist eine Sache, die wir noch stärker voranbringen wollen. Wir wollen noch mehr unserer Leute dazu bringen, sich als Trainerinnen und Trainer für Berliner Fußballvereine einzusetzen. Wir haben am Anfang nur in Monatsschritten gedacht und nie: Was wird in fünf Jahren sein. Wir sind immer noch da - und wir werden das weitermachen. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Das Interview führte Vanessa Klüber, rbb|24