Die re:publica ist eine Konferenz rund um alles, was die digitale Gesellschaft bewegt. Sie findet seit 2007 jährlich in Berlin statt. Netzaktivisten, Blogger und Journalisten versammeln sich drei Tage lang, um sich in Vorträgen und Workshops über das Internet, Medien, Kultur, Politik, Technik und Entertainment auszutauschen. In diesem Jahr lautet das Motto "POP - Power of People".