Das frühe 19. Jahrhundert hatte Goethes Heinrich Faust, das frühe 21. Jahrhundert hat Walter White: Fiktionale Figuren, die ganze Generationen in ihren Bann ziehen. Nur dass man für Faust ein Buch aufschlägt, während man für White, den Protagonisten der US-Fernsehserie "Breaking Bad", eine Fernbedienung braucht. Denn was früher die gut sortierte Bibliothek war, ist heute längst das komplett vernetzte Fernsehzimmer.

"Man diskutiert heute nicht mehr über den großen Gesellschaftsroman, sondern über die gesellschaftsprägende Fernsehserie", sagt Ulrike Klode. Sie hat ihre Leidenschaft für TV-Serien zum Beruf gemacht und schreibt darüber - unter anderem für den Mediendienst DWDL.

Ihr Vortrag auf der re:publica ist bis auf den letzten Platz voll. Denn die Zeit, als man den Fernseher eingeschaltet hat und irgendwie nebenbei eine Serie laufen ließ, sind längst vorbei: "Game of Thrones", "The Handmaid's Tale" oder "The Walking Dead" locken regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme - nicht nur in den USA, auch in Deutschland.

Jede Ausstrahlung wird zum Medienereignis, dutzende Zeitungen, Magazine und Internetportale berichten vollumfänglich, Fans starten zu ihren Lieblingsserien Podcasts und YouTube-Kanäle. Die Kundschaft von Abo-Diensten wie Sky, Netflix oder Amazon Prime wächst so schnell, dass diese inzwischen eigene Serien produzieren, so wie zum Beispiel "Babylon Berlin", eine Koproduktion von Sky und der ARD.