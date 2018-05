Das Wort "Blockchain" zieht sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Netzkonferenz: zehn Stunden wird darüber allein in Vorträgen und Workshops diskutiert. Dazu kommen etliche weitere private Gespräche bei würzigem Craftbier und Design-Burgern. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple sind nur einen Nebenaspekt: Die Blockchain soll künftig auch Wälder retten, öffentliche Infrastruktur betreiben, den Energiemarkt umkrempeln und vieles, vieles mehr. Die meisten Veranstaltungen der re:publica dazu sind für Einsteiger allerdings völlig unverständlich, irgendwo zwischen "Nodes", "Ledgers" und "Hashing" verliert man sich. Der IT-Konzern IBM bietet auf der Konferenz wohl auch deswegen extra ein kostenloses eBook an. Titel: "Blockchain für Dummies".

Kai Wagner arbeitet für Jolocom, ein vier Jahre altes Start-Up aus Berlin, das eine auf Blockchain basierende App entwickelt. Es gibt viele verschiedene, öffentliche und private Blockchains, erklärt er. "Das sind immer Datenbanken oder Register, in denen Transaktionen festgehalten werden." Manche arbeiten mit allgemein zugänglicher Software, andere existieren nur innerhalb von Konzernen. Wagner vergleicht sie alle mit einem "guten alten Buchhalterheft", in dem jede Transaktion und vor allem jede Veränderung genau protokolliert wird."Nur dass es bei der Blockchain keinen einzelnen Buchhalter gibt, sondern Millionen", so Wagner. Denn die Daten, die der Nutzer am Anfang zur Verfügung stellt, liegen in verschlüsselten Kopien auf zehntausenden Computern, die alle gleichzeitig darauf schauen, in Echtzeit. Manipulationen oder nicht erlaubte Änderungen an einer Stelle werden sofort registriert, in allen Kopien, und können unterbunden oder verfolgt werden. "Wie das magische Buch bei Harry Potter, bei dem wir auf der Seite immer sehen, was jemand anderes hineinschreibt und was wir auch nicht verändern können. In so einem Buch macht es Sinn, Daten abzulegen, von denen ich will, dass ihre Veränderung aufgezeichnet wird." Statt fehlbare Einzelpersonen gibt es dann nur noch das von allen Betroffenen vereinbarte, dezentrale, unbestechliche Register, das niemand allein kontrolliert und dem deswegen alle vertrauen, in dem komplexe Algorithmen dafür sorgen, "dass wir uns nicht gegenseitig übers Ohr hauen".