Warum in Neukölln so viele Säuglinge sterben

In keinem anderen Berliner Bezirk sterben so viele neugeborene Babys wie in Neukölln. Von 1.000 Lebendgeborenen überleben 5,6 nicht. Das sind doppelt so viele wie in anderen Bezirken. Liegt es daran, dass es zu wenige Kinderärzte gibt oder am Verhalten der Familien? Von Thomas Rautenberg