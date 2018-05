Kommentar | Bundeswehr legt sich mit re:publica an

Aggressive Rekrutierungsaktion für den Kriegsdienst an der Front oder kreative Retourkutsche der deutschen Parlamentsarmee für eine unfaire Behandlung: Wer heute im Internet nachlesen will, warum zum Auftakt der re:publica plötzlich über die Bundeswehr gesprochen wurde, findet Belege für beide Versionen. Je nach Tonlage der Tweets und Posts könnte man zwei Dinge vermuten: Erstens, dass die Bundeswehr mitten im friedlichen Kreuzberg überzeugten Tech-Pazifisten Stahlhelme und Sturmgewehre aufdrängen wollte. Oder zweitens, dass fiese Aktivisten braven deutschen Soldaten auf die Uniform gespuckt und sie mit "Kindermörder"-Rufen vom Hof gejagt haben – obwohl die Soldaten alle ein grün-weißes re:publica-Bändchen am Handgelenk trugen.

Beides wäre falsch - oder wie man heute sagt, "fake news". Stattdessen spielte sich ausgerechnet auf Deutschlands größter, progressivster Netzkonferenz ab, was in den sozialen Netzwerken trauriger Alltag ist: Zwei unterschiedliche Meinungen prallten hart aufeinander und statt Debatte gab es Streit, weil beide Seiten auf ihren Positionen verharren. Dabei geht es auf der diesjährigen re:publica ausgerechnet darum, die vielen Filterblasen unseres Lebens zum Platzen zu bringen und offen zu sein: Für das Neue, das Andere und auch das Unbequeme.