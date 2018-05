Auch die 12. Netzkonferenz re:publica war wieder ein Klassentreffen, Thema: die Lage der digitalen Welt, Tenor: alles ist möglich. Eigentlich war alles so schön - wenn da nicht die Realität wäre. Von Martin Adam

Die wunderbare Welt der VR-Brillen, hier wird sie greifbar. Wie die Blockchain-Technologie Daten dezentralisieren und damit vielleicht auch demokratisieren kann - hier bekommt man einen Eindruck davon. In den Schulen der Zukunft werden die Smartphones nicht mehr eingesammelt, weil sie stören – nein, hier lernen die Kinder, wie sie sich sicher und kritisch im Netz bewegen - und es am besten selbst gestalten. Autonome Taxihubschrauber fliegen uns zur Arbeit, wenn wir die Arbeit nicht ohnehin schon von zu Hause aus erledigen. Und vor allem: Wir reden miteinander, wir kooperieren, weil es unsere Gesellschaft ist, die wir gestalten. Alles ist möglich, wenn wir nur wollen. Und: wenn da nicht diese Realität wäre.

Dabei war alles so schön gewesen. Die re:publica ist, trotz 10.000 Besuchern, immer noch ein Klassentreffen. Einmal im Jahr kommt in Berlin der "Freundeskreis Internet" zusammen und bespricht die Lage der digitalen Welt. Und der Freundeskreis ist sich weitgehend einig: alles ist möglich, wir müssen nur wollen. Der schon fast verloren geglaubte Internet-Optimismus, das globale Dorf, wir verbessern die Welt durch Vernetzung, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder sozialem Status – wenn wir nur wollen – hier ist er fast wieder spürbar.

Der Moment, in dem die Realität auf der re:publica einbricht, ist am Donnerstagabend erreicht. Bei Twitter wird der re:publica-Hashtag #rp18 überholt: vom Hashtag Ellwangen. Übersetzt heißt das: mehr Menschen beschäftigen sich online mit der Konfrontation zwischen Geflüchteten und der Polizei als mit der Rettung der digitalen Gesellschaft. Der Streit, der Hass, wahlweise auf Migranten oder den Staat, hat für einen Moment wieder übernommen.

Denn das Netz ist Mainstream, das musste auch die re:publica erkennen. "POP" war daher das Motto der Wahl – für Popkultur, für power of people, für: die Gesellschaft ist online. Und damit ist das Internet zugleich so bunt und so gespalten wie die Gesellschaft. Vor allem: sehr komplex. Viele Vorträge auf der re:publica sind daher spannend, aber abstrakt. Konkrete Antworten gibt es wenige.

Das Netzfest, ein digitales Volksfest, mit dem sich die re:publica für alle öffnen will, findet statt – allerdings nach der re:publica. Zivilcourage im Internet ist genauso anstrengend wie in der analogen Welt. Auf die Frage, was zu tun sei, damit nicht nur Rechtspopulisten und Trolle politische Debatten kapern, antwortet die Journalistin Ingrid Brodnik: lernen und beharrlich sein. Das dauert.