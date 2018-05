imago/Gary Waters Audio: RadioEins | 02.05.2018 | Gespräch mit Ingrid Brodnig | Bild: imago/Gary Waters Download (mp3, 6 MB)

re:publica 2018 - Über die Rückeroberung des Internets (von den Rechten)

03.05.18

Rechte Parteien und Debatten im Netz sind erstaunlich erfolgreich. Aber warum? Das versucht jetzt die digitale Elite auf der Internetkonferenz re:publica zu ergründen. Der Kampf dagegen soll aktiver werden - und Jan Böhmermann geht voran. Von John Hennig



Es geht um nicht weniger als die Rückeroberung des Internets. Da ist sich die Netzgemeinschaft bei der Internet-Konferenz re:publica 2018 einig. Rechtspopulistische und -extremistische Kanäle bestimmen zunehmend den politischen Diskurs - offline und online. Sie erhalten immense Aufmerksamkeit für jeden vermeintlichen verbalen Ausrutscher und sind mit ihrer Strategie auch erfolgreich, wie nicht zuletzt die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland zeigen.

Doch wie konnte es so weit kommen, fragt sich die re:publica. Die meisten Redner bleiben bei einer reinen Beschreibung des Phänomens ohne wirkliche Erklärungen. Auch die klarsten Köpfe versuchen sich noch immer an einer Positionierung: So stellt Sascha Lobo in seiner "Rede zur Lage der Nation" noch einmal klar, dass sich Rechten gegenüber zu stellen nicht bedeutet, selbst links zu sein. Vielmehr verlange das die Demokratie.

Ansonsten herrscht vor allem bei den Gesprächsrunden eine gewisse Ratlosigkeit. Andere Parteien müssten wieder präsenter sein, etwa in Form von Bürgerbüros, ist noch einer der konkretesten Ansätze.

Die stärkste Kraft im Empörungswettbewerb

Eine der wenigen, die über die Ratlosigkeit hinaus geht, ist Ingrid Brodnig. In einem klaren Vortrag schildert die junge österreichische Autorin den Erfolg der Rechten im Netz. Sie versucht die gefühlte Verschiebung des Diskurses im Netz greifbar zu machen: So würde laut einer Netzwerkanalyse von Luca Hammer mehr als die Hälfte der etwa 19.000 deutschsprachigen Accounts erst seit etwa drei Jahren existieren, Tendenz steigend.



Zunächst wäre da die Emotion, zumeist die Empörung. Verschiedene Studien zeigen, dass die AfD auf ihre Beiträge etwa bei Facebook viel mehr Reaktionen erhält als alle anderen Parteien. Nicht unbedingt Likes, aber dafür in über der Hälfte der untersuchten Fälle Wut. Den sozialen Netzwerken ist die Form der Reaktion egal, solange die Anzahl stimmt. Sie belohnen die Beiträge sogar mit Reichweite. "Wut bringt Menschen zum Klicken", erklärt Brodnig und spricht von einem "Empörungswettbewerb". "Provokationen zwingen uns zur emotionalen Reaktion, das führt zu mehr Reaktionen", so Brodnig. Berühmte viral gegangene Reden von Politikern anderer Parteien waren zuletzt oft in der Tat wütende Gegenreden: von Cem Özdemir (Grüne), Philipp Amthor (CDU), Johann Saathoff (SPD) oder Britta Hasselmann (Linke). Doch die stärkste Kraft in diesem Wettbewerb sind die Rechten: Sie bestimmen Sündenböcke, konstruieren Verschwörungstheorien und betreiben eine Opfer-Täter-Umkehr.

Etwas Reaktionäres als Revolutionäres verkaufen

Dazu passt der laut Brodnig zweite Aspekt des Erfolgs: Viele vor allem junge Rechte sehen sich als eine rebellische Jugendkultur, die sich gegen den Mainstream auflehnt. "Das ist ein genialer Marketingtrick, rückwärtsgewandte Ideen als revolutionär zu verkaufen", sagt Brodnig. Auch der Begriff "Neue Rechte" würde dazu passen. Der dritte Teil ihrer Erfolgsformel sei ihre Beharrlichkeit. Sie nehmen den Diskurs deutlich ernster, organisieren sich und gehen gezielt gegen Andersdenkende vor. "Seit 1968 haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass die Gesellschaft immer offener wird und haben den Eindruck, dass alles automatisch vorangeht." Die Rechten würden aktiv um ihre Deutungshoheit kämpfen, um progressive Errungenschaften zurückzubauen/umzukehren Dabei nutzen sie auch Online-Tools, um größer und mächtiger zu wirken als sie es sind. Nur fünf Prozent der Nutzer seien für fast 50 Prozent der Hasskommentare verantwortlich. In der Tradition der Nationalsozialisten, die mit massenmedialen Volksempfängern und ästhetischen Leni-Riefenstahl-Filmen ihrerzeit ebenso auf moderne Medien setzten, seien Rechte äußerst technikaffin. So würde die Identitäre Bewegung an einer App arbeiten, mit der sich Rechte jederzeit lokalisieren können: Patriot Peer soll sie heißen. Wie gut die Rechten organisiert und strukturiert sind, zeigten erst kurz vor der re:publica der Comedian Jan Böhmermann sowie der Youtuber Rayk Anders mit sehenswerten Beiträgen. Beide hatten unabhängig voneinander eine ähnliche Idee, wie sie auf der re:publica schilderten: Das Netzwerk "ReconquistaGermanica" der Rechten zu unterwandern.

Der "Infokrieg" beginnt

"Wir sind keine Armee", stellt Böhmermann klar, sondern eine "aus Versehen gegründete Bürgerrechtsbewegung". Damit spielt er auf die Selbstbeschreibung von ReconquistaGermanica an, die sich als "satirisches Internetprojekt ohne Bezug zur Wirklichkeit" bezeichnet. 6.000 Menschen sollen bei ReconquistaGermanica organisiert sein, 43.974 Trolle seien zurzeit bei ReconquistaInternet aktiv: Leute, die keine Lust mehr haben "auf diese Kommunikation mit maximaler Enthemmung", so Böhmermann. Zwischenzeitlich wären es schon über 50.000 gewesen, aber seit ein paar Tagen habe man Server-Probleme.

Den Spaß im Internet wolle man sich nicht verderben lassen. Und wiederum denjenigen, die das versuchen, selbst den Spaß nehmen. "Mittlerweile machen alle Satire, auch die Faschos", sagt Böhmermann dazu, "aber da haben wir schon ein paar Jahre mehr Erfahrung." Auch Ingrid Brodnig findet, die Lösung könne nur darin liegen, selbst ähnlich beharrlich zu werden und die Auseinandersetzung genauso ernst zu nehmen.

Böhmermann schließt dazu passend mit einer klaren Aufforderung zum Aktionismus: All den Bekenntnissen und Debatten müssten nun auch Taten folgen. Die Rechten führen bereits längst ihren "Infokrieg". Nun wollen die anderen es zurückerobern.