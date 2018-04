Nach LOL kommt POP. Sonderlich kreativ kommt das Motto auf den ersten Blick, gerade angesichts des Vorgängers, nicht daher. Liefen die ersten Konferenzen noch unter alltäglichen Mottos wie "Leben im Netz" oder "Die kritische Masse", wurde es über die Jahre zunehmend kryptischer und immer mindestens doppeldeutig.

POP ist tatsächlich auch maximal mehrdeutig gemeint, einerseits steht es für Popkultur und Populismus, andererseits für "the power of people". Mit diesem Leitgedanken will die re:publica 2018 in den Mainstream der digitalen Popkultur eintauchen, um diesen nicht nur besser zu verstehen, sondern auch die Diversität und Fülle des Netzes populärer zu machen. Und dann sollen auch noch Filterblasen platzen. Auf Englisch heißt das: to pop.

Wir fragen uns: Folgt nächstes Jahr SOS oder TOT? Und wo waren MOM und NON?