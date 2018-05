#NextNewsLab - Wie sieht der Nachrichten-Journalismus von morgen aus?

Speaker

Eva Schulz - Deutschland 3000 (funk/rbb) / nominiert für den Grimme Online Award

Patrick Weinhold - Head Social Media tagesschau.de

Jochen Wegner - Chefredakteur Zeit Online

Lina Timm - Geschäftsführerin Media Lab Bayern

Moderation

Teja Adams, tagesschau.de

Short thesis

Personalisiert, interaktiv, Hochkant, im Messenger, auf dem Smart-TV mit interaktivem Rückkanal…wie sieht der Nachrichten-Journalismus von morgen aus? Spoiler: Es gibt viele Antworten - lasst uns gemeinsam darüber sprechen.

Description

Facebook ist im Dauer-Beta-Modus und schickt Medienmacher mal auf die eine, mal auf die andere Seite des Algorithmus-Labyrinths. Von Personalisiert bis Hochkant - Journalisten haben so viele Storytelling-Möglichkeiten wie nie zur Verfügung. "Den/Die HörerIn/ZuschauerIn/LeserIn/NutzerIn" gibt es nicht mehr - er/sie ist fragmentiert auf unterschiedlichsten Kanälen unterwegs - und kann sich vor Push-Mitteilungen kaum retten.

Auf welche Technologien setzen Medien 2018 - and beyond? Heißt es bald: Bots first, Journalisten second? Wird Video hochkant? Wird aus Homeless-Media wieder stärker Homepage-Media? Wo hat die Personalisierung von Inhalten Ihre Grenzen? Und muss alles ständig pushen - oder kommt jetzt der Lean-Back-Journalismus? Über diese Fragen wollen wir sprechen - und im #NextNewsLab - einer Kooperation von rbb und tagesschau.de - einen Schritt weiter in Richtung Zukunft gehen. Zusammen mit Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen und mit euch.

Nach dem Input-ExpertInnen-Panel gibt es die Möglichkeit auf der re:publica ausgewählte Themen in Workshops mit ExpertInnen der Tagesschau und im #rbbTalkLab in der Halle zu vertiefen. Hier gibt es stündlich interessante Themen mit spannenden MacherInnen zu diskutieren.

Das #NextNewsLab ist eine Kooperation mit tagesschau.de. Fragen, Kommentare und Anregungen werden gerne vor und während des Panels unter dem Hashtag #NextNewsLab angenommen.