Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Doch was ist in den 30 Tagen unmittelbar davor in Südbrandenburg passiert? Wir haben in Stadtarchiven gewühlt, durch die Lausitzer Rundschau geblättert, mit Zeitzeugen gesprochen, um in Momentaufnahmen die Tage vor dem Mauerfall zu rekonstruieren.