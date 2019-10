Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am 9. November gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer und den Beitrag der mitteleuropäischen Länder zur friedlichen Revolution in der DDR erinnern. Am Abend werde Steinmeier im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls eine Ansprache am Brandenburger Tor halten, teilte das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin mit.