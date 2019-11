Eine Performance des Maxim-Gorki-Theaters erinnert an den 4. November 1989, als die bis dahin größte Demonstration von DDR-Oppositionellen in Berlin stattfand. Dabei werden politische Größen im Haus der Statistik allerdings von Laien gespielt. Von Laurina Schräder

Sie war die größte nicht staatlich gelenkte Demonstration in der Geschichte der DDR: Die Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz. Rund eine Million Menschen sollen laut Veranstalter damals an der Demo teilgenommen haben. Still, ohne Gesänge, und friedlich: So erinnert sich Gisela Nauck an den Tag. Heute, 30 Jahre später, steht sie im Haus der Statistik im schwarzen Trenchcoat und grünem Schal, Brille und schwarzen, schulterlangen Haaren. Sie ist verkleidet als Christa Wolf und kommt gerade von ihrer Performance.

Wie bei einem Karaoke-Auftritt hat sie zwar keinen bekannten Song in ein Mikro gesungen, aber die Rede von Christa Wolf mitgesprochen. Sätze wie "Was bisher so schwer auszusprechen war, geht uns auf einmal frei über die Lippen. Wir staunen, was wir offenbar schon lange gedacht haben und was wir uns jetzt laut zu rufen: Demokratie jetzt oder nie!" Oder "Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen."