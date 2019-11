Die Gedanken sind frei - und verbinden sich ab Samstag zu einem riesigen farbenprächtigen Teppich, der sich vor geschichtsträchtiger Kulisse mitten in Berlin entspannt. Am Freitag gab es erste Einblicke in Patrick Shearns Kunstwerk zum Mauerfalljubiläum.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls sollen am Samstag in Berlin am Brandenburger Tor 30.000 Botschaften als Teil einer Kunstinstallation schweben. Das "Skynet" des US-amerikanischen Künstlers Patrick Shearn wird sich scheinbar schwerelos vom Lindenrondell aus über hundert Meter weit bis zur Straße des 17. Juni in den Himmel spannen, kündigten die Kulturprojekte Berlin schon im August an. Am Freitag wurde ein Teil des Kunstwerks an Ort und Stelle vorgestellt.