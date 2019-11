Ein paar junge Leute hatten Ende 1970 begonnen, vom West-Berliner Stadtteil Gesundbrunnen aus einen Fluchttunnel Richtung Osten zu graben. In einem Keller eines Wohnhauses direkt an der Bernauer Straße gruben sie sich zunächst neun Meter in die Tiefe, um dann unterhalb der scharf bewachten Grenzanlagen den Stollen Richtung Ost-Berlin voranzutreiben. Das Ziel war das grenznahe Haus Brunnenstraße 143 im Ostteil. Von dort aus sollten fluchtwillige DDR-Bürger durch den Tunnel in den Westen geschleust werden.

Die Tunnelbauer schlugen damals einen Bogen, um nicht mit der U-Bahn-Linie 8 zu kollidieren, wie Ulrich Pfeifer berichtet. Der heute 84-jährige Bauingenieur war für die Vermessung des Stollens zuständig. Nach neun Wochen fehlten nur noch wenige Meter bis zum Ziel. Trotz größter Sicherheitsmaßnahmen der Fluchthelfer - während der Grabungsarbeiten durfte keiner der Beteiligten die Baustelle verlassen - wurde der Tunnel an die Stasi verraten. Pfeifer vermutet, dass das durch Freunde oder Bekannte von Fluchtwilligen aus dem Osten geschehen sei. Im Februar 1971 suchten DDR-Grenztruppen das Gelände mit Ultraschallgeräten ab. Dann begannen sie, mit einem Bagger im Todesstreifen den Tunnel aufzugraben und zu verfüllen. "Damit war klar, dass unsere Arbeit mal wieder umsonst war", erinnert sich Pfeifer.

Nun führt ein neuer Besuchertunnel unter dem früheren Mauerstreifen zu den Resten des originalen Fluchttunnels. Mit der Freilegung sowie dem Bau des rund 30 Meter langen Besuchertunnels hatte der Verein Berliner Unterwelten vor zwei Jahren begonnen. Die Arbeiten seien überwiegend von Mitgliedern des Vereins in Hunderten ehrenamtlichen Stunden von Hand gemacht worden, sagte Vorstand Dietmar Arnold am Donnerstag in Berlin. Der Einstieg in den neuen Besuchertunnel befindet sich in etwa 7,5 Meter Tiefe in einem historischen Gewölbe der früheren Oswald-Berliner-Brauerei in der Brunnenstraße, das von den Vereinsmitgliedern ebenfalls freigelegt wurde.