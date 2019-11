Am Abend des 10. November 1989, kurz nach dem Fall der Mauer, wird auch die Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam wieder freigegeben. 30 Jahre später wurde nun mit mehreren Veranstaltungen an diesen historischen Zeitpunkt erinnert.

Mit einer Festveranstaltung in der Potsdamer Nikolaikirche und einem Gedenken an der Glienicker Brücke ist am Sonntag an die Öffnung der Grenze zwischen Potsdam und Berlin vor 30 Jahren erinnert worden. Während des Kalten Kriegs war die Brücke als Ort für den Austausch von Agenten bekannt geworden. Sie wurde erst am Abend des 10. November 1989 geöffnet.

An den historischen Moment sollte mit Einbruch der Dunkelheit an der Brücke mit Videoinstallationen und historischem Filmmaterial erinnert werden. Geplant ist, den Zeitpunkt der Grenzöffnung - um 18 Uhr - mit einer Lichtinszenierung sowie dem gemeinsamen Singen der Europahymne "Ode an die Freude" mit Unterstützung von Schulchören aus Potsdam und dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf zu feiern.