Peter Barnikow ist am Rand des Golfplatzes aufgewachsen. Ab 1944 wohnt er dort und erlebt das Kriegsende mit, als sich sowjetische Soldaten auf den Rasenflächen verschanzten. Nach der Teilung der Hauptstadt entsteht gleich nebenan in den 50er Jahren die größte Müllkippe West-Berlins - direkt an der Grenze zur DDR, die durch den Griebnitzsee verlief. Die eingeschlossene Stadt musste einen Platz finden, um ihren Abfall loszuwerden. In Gruben, wo vor dem Krieg Sand abgebaut wurde, sammeln sich bis zum Anfang der 80er Jahre an die 30 Millionen Kubikmeter Haus- und Industriemüll.