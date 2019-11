Der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus erinnern am Freitagvormittag mit einer Feierstunde an den Mauerfall vor 30 Jahren.

Anlässlich des 30. Mauerfalljubiläums läuft in Berlin seit Montag eine Festwoche mit mehr als 200 Veranstaltungen und Kunstaktionen. Am Jahrestag selbst, am Samstag, gibt es unter anderem eine zentrale Gedenkfeier an der Mauergedenkstätte Bernauer Straße mit den Spitzen des deutschen Staates und internationalen Gästen. Am Abend findet am Brandenburger Tor eine große Bühnenshow mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.

Die Zuschauer erwartet den Veranstaltern zufolge ein multimediales Showereignis, das den Themen Mut, Sehnsucht nach Freiheit und ihre Bedeutung für die Menschen damals und heute in vielfältigen künstlerischen Formaten Ausdruck verleiht.