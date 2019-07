Hannelore Montag, 29.07.2019 | 16:34 Uhr

Nur weil es in Berlin gerade IN ist gegen Autos zu pöbeln, lasse mich nicht davon abhalten mein Recht in Anspruch zu nehmen Auto zu fahren. Wenn ich in der City wohnen und Arbeiten würde, meinetwegen täglich 20 Minuten mit der U-Bahn fahren könne, würde ich auch nicht mit dem Auto fahren, aber eben in meiner Freizeit.

Nur ich bin nicht die einzige auf der Welt, deswegen habe ich Verständnis für all de Autofahrer, die weite Wege und keine fußläufigen Distanzen haben. Fahrrad ist so eine Sache, ich kann es mir auf Arbeit nicht erlauben schmutzig zu erscheinen.

Es ist ein Unding, dass jemand erstens anderen etwas vorschreiben will und zweitens die Philosophien anderer nicht kennt oder als Faulheit abtut.

Und was ist schon das "Auto". Die Technik wird sauberer, die Menschen kaufen sich sauberere Modelle, und diejenigen die anderen den Dreck nicht unter den Fingernägeln gönnen, sind bei mir sowieso unten durch. Wir sind eine freie Stadt, dachte ich...