Interview | Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann - "Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Metropolen-Seismograf"

26.06.19 | 14:27 Uhr

Zum Auftakt der Interview-Reihe mit den Berliner Bezirkschefs und -chefinnen spricht Monika Herrmann über Friedrichshain-Kreuzberg. Sie sagt, warum der Tourismus ein zweischneidiges Schwert ist, was der Mietendeckel bringen könnte - und wo sie den Bezirk in zehn Jahren sieht.

rbb: Frau Herrmann, dass Sie in unserer Interviewreihe die erste sind, ist kein Zufall, denn Sie sagen ja immer: Was in Ihrem Bezirk passiert, passiert dann irgendwann auch in der ganzen Stadt. Monika Herrmann: So ist es. Man kann wirklich feststellen, dass Friedrichshain-Kreuzberg ein Metropolen-Seismograf ist. Berlin wird immer mehr zur Metropole - und was sich bei uns im Kleinen entwickelt, gilt bald fast überall in Berlin. Das bedeutet dann, falls es eins zu eins kommen sollte: Bald haben wir überall in der Stadt Unmengen von Touristen, für die das der Sehnsuchtsort ist und die da feiern. Es sind schon ein bisschen viele für Sie, oder? Ja, es sind ein bisschen viele. Visit Berlin versucht ja tatsächlich, die Außenbezirke attraktiv für Touristinnen und Touristen zu machen - was sie übrigens tatsächlich auch schon sind. Da gibt es dann wahrscheinlich einen anderen Schwerpunkt. Man versucht, sehr viel Rad-Urlaub zu verkaufen, grünes Berlin, Wasser in Berlin. Bei uns sind halt relativ viele Clubs. Wenn es die dann in Spandau, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und so weiter auch gibt, wird es dort ähnlich wie bei uns werden.

Zahlen und Fakten rbb|24 Am 30. Juni 2018 hatte Friedrichshain-Kreuzberg 285.963 Einwohner

Der flächenkleinste der zwölf Berliner Bezirke hat zugleich die höchste Bevölkerungsdichte (14.059 Einwohner/km 2) und das geringste Durchschnittsalter (37,9 Jahre) Der Bezirk ist neben Mitte der einzige Bezirk, der aus Teilen des ehemaligen Ost- und West-Berlin besteht Das mittlere monatliche Pro-Kopf-Einkommen lag 2016 bei 1.175 EUR Drei von acht kriminalitätsbelasteten Orten lagen 2018 in Friedrichshain-Kreuzberg: der Görlitzer Park, das Kottbusser Tor und die Warschauer Brücke



Sind Sie eigentlich noch ein bisschen stolz, dass die ganzen Touristen kommen? Oder eher genervt? Das ist in der Tat ein zweischneidiges Schwert. Man darf nie vergessen, dass Tourismus ein großer Arbeitgeber in dieser Stadt ist. Natürlich ist man immer stolz und freut sich auch gerade als Berlinerin, dass die Menschen nach Berlin kommen. Aber dadurch, dass wir an vielen Ecken Hotspots sind, sind die Herausforderungen natürlich ganz besonders hoch. Wir haben die Menschen gefragt: Was gefällt euch nicht im Bezirk? Viele haben gesagt, es sei zu dreckig... Das ist in der Tat ein Riesenproblem - nicht nur bei uns, das erleben wir fast überall, aber besonders auch in der Innenstadt. Neukölln hat analoge Probleme wie wir. Das ist einerseits natürlich auch dem Tourismus geschuldet. Andererseits haben wir in dieser Stadt aber auch ein Stückchen immer mehr die Mentalität entwickelt: "Ist doch egal, irgendjemand räumt schon hinter mir weg." Verantwortung übernehmen kann natürlich auch ein Tourist. Aber gerade wir selbst müssen schauen: Wie gehen wir eigentlich mit unserer Stadt um? Wir haben eine gute Kooperation mit der BSR. Wir haben mehr Personal bekommen auch zum Kontrollieren, wo Müllecken sind. Aber so richtig Herr wird man der Menge nicht, wenn wir nicht selber tatsächlich ein bisschen mehr darauf achten, wie es in unserer Stadt aussieht.

Als ich angefangen habe zu studieren, hieß es: "Nach Kreuzberg kannst du ziehen - da ist was los und das ist es noch billig." Billig ist vorbei. Das gilt für ganz Friedrichshain-Kreuzberg, weil es für viele ein Sehnsuchtsort ist. Erhoffen Sie sich Linderung vom geplanten Mietendeckel? Ja, einerseits. Der Punkt ist: Klar, wir sind Sehnsuchtsort. Aber man darf auch nicht vergessen: Wir haben auch einen relativ hohen Altbaubestand - und das ist sehr attraktiv. Besonders dort entwickeln sich die Mieten in die Höhe, weil es natürlich auch tatsächlich sehr schöne Häuser sind. Nun weiß ich nicht, wann sie Student waren... Ab 1988. Da fing es allerdings auch schon an, dass man behutsame Stadterneuerung durchgeführt hat. Es ist ein bisschen bitter: Die Häuser, die früher keine Heizung hatten und so weiter, sind jetzt alle schön - und jetzt müssen die Leute, die sozusagen am Anfang eingezogen sind, ausziehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir dem Spekulativen beim Wohnungsmarkt eine Grenze setzen. Die Wohnung darf nicht auf dem Markt sein, keine Ware, sondern wir müssen eher in die Richtung diskutieren, dass man ein Grundrecht auf eine Wohnung hat. Deswegen müssen wir da, wo es um Spekulation geht, dringend die rote Karte zeigen. Das können wir mit vielen unterschiedlichen Instrumenten machen - und natürlich auch mit einem Mietendeckel. Aber man muss natürlich auch im Blick haben, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, dass die Genossenschaften et cetera, denen es gar nicht darum geht einen Gewinn zu machen, nicht einfach pauschal mitverarbeitet werden in dem Ganzen. Aber das Gesetz ist ja noch nicht da.

Zur Person Friedrichshain-Kreuzberg - Monika Herrmann (Grüne) - geboren 1964 in Berlin

- Diplom-Politologin

- hatte im Bezirk Kreuzberg und später Friedrichshain-Kreuzberg seit den 1990er Jahren schon viele Ämter inne, unter anderen als Bezirksstadträtin

- Bezirksbürgermeisterin seit 2013

Viele Menschen, die bei Ihnen leben, haben uns auch gesagt, sie hätten gern mehr Ärzte. Es gibt ja ungemein viele, die Medizin studieren. Nur kommen die alle nach Friedrichshain-Kreuzberg? Sie kommen auch nach Friedrichshain-Kreuzberg. Man muss aber auch hier leider das böse Wort Gentrifizierung in den Blick nehmen, weil nämlich auch die Mieten extrem steigen, auch für Arztpraxen. Die Gewerbemieten haben keine Regulierung - und da tobt sich der Markt heftig aus. Müsste da der Gesetzgeber, also auch Sie, nochmal ran? Wir sind kein Gesetzgeber. Der Bezirk kann keine Gesetze erlassen, das kann nur das Abgeordnetenhaus... ... aber Sie könnten es ja in den Senat spielen. Ja, der Senat hat das schon in den Bundesrat eingebracht. Aber ob diese Bundesregierung das noch schafft, weiß ich nicht.

Zum Schluss eine Kristallkugel-Frage: Wo sehen Sie Friedrichshain-Kreuzberg in zehn Jahren? Ich hoffe, dass wir erfolgreich sind, was die Mieten und den Boom betrifft. Dann kann ich sagen, dass ein Teil der sogenannten Kreuzberger Mischung aus Menschen mit wenig Geld und Menschen mit viel Geld und vielen dazwischen, noch gemeinsam im Bezirk wohnen kann. Das macht es aus. Es macht auch den Mehrwert des Bezirks letztendlich aus: eine Vielfalt von unterschiedlichen Biografien. Ich bin mir sehr sicher, es wird ein Bezirk sein, der viel mit Vergemeinschaftungsprojekten arbeitet - sowohl was Mieten betrifft, als auch was die Arbeitswelt betrifft. Er wird weiterhin widerständig sein, da bin ich mir sehr sicher. Und, hoffentlich nicht nur im Bezirk, wird die Partizipation zwischen Politik und Bewohnerschaft noch einmal stärker sein. Da sind wir auf einem guten Weg, dass es enger miteinander verkoppelt wird: dass viele Initiativen eng mit dem Bezirksamt und mit der Verwaltung zusammenarbeiten. Dass nicht alles von oben nach unten geht und alle fünf Jahre darf man ein Kreuzchen abgeben, sondern dass wir gemeinsam den Bezirk gestalten. Das wird in den nächsten zehn Jahren sicherlich noch stärker werden.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88,8.