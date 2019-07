rbb/Philipp Schmid Audio: rbb 88.8 | 04.07.2019 | Interview mit Stephan von Dassel | Bild: rbb/Philipp Schmid

Interview | Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel - "Das Auto wird in Berlin-Mitte keine Rolle mehr spielen"

04.07.19 | 17:00 Uhr

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hat in seinem Bezirk beides: soziale Brennpunkte und Kieze, in denen Luxuswohnungen entstehen. Im Interview spricht er über die neue Sehnsucht nach einer starken Ordnungsbehörde und die Verkehrswende.



rbb: Sie stehen einem Bezirk vor, der spannend, aber eben auch sehr wenig homogen ist. Da gibt es das schicke Mitte, da gibt es das ältere, traditionelle Mitte. Da gibt es vielleicht einen Weddinger Hartz-IV-Empfänger und jemanden, der sich in Mitte eine schicke, neue Wohnung gekauft hat. Haben die überhaupt noch irgendwas miteinander zu tun? Stephan von Dassel: Wir wollen niemand ausschließen. Diejenigen, die ein bisschen viel Bier trinken am Tag, sind uns nicht genauso willkommen, aber die wollen wir auch nicht irgendwohin verdrängen. Das ist eben auch ein Teil von Berlin. Aber Sie können dann eben auch nicht so die Platznutzung dominieren, dass die anderen nicht mehr hinkommen. Deswegen ist unsere große Herausforderung zu sagen: Wir haben öffentlichen Raum, der ist für alle da - von den Touristen bis zu den Anwohnern, die viel Geld haben und denen, die wenig Geld haben. Hier gilt es, eine gesunde Mischung zu finden, die alle befruchtet.

Zahlen und Fakten rbb|24 Der Bezirk Mitte entstand 2001 durch die Fusion der bis dahin eigenständigen Bezirke Wedding, Tiergarten und Mitte. Zum 30. Juni 2018 hatte Mitte 379.610 Einwohner . Ende 2018 betrug das Durchschnittsalter 39 Jahre - damit ist Mitte der zweitjüngste Bezirk in Berlin.

Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2019 9,2 Prozent (Berlin-Schnitt: 7,8 Prozent) Jeder dritte Mitte-Bewohner hat keinen deutschen Pass. Die größten Zuwanderergruppen stammen aus der Türkei , arabischen Ländern, der ehemaligen Sowjetunion und Polen. Aber: In Mitte wohnen auch mehr Franzosen als in allen anderen Bezirken. Beim durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen liegt Mitte mit 1.075 Euro nur knapp hinter Neukölln am Ende der Rangliste. Zu Mitte gehören Brandenburger Tor , Regierungsviertel, Touristen aber auch das Gesundbrunnencenter, Shisha Bars und Hotspots der Kriminalität wie der Alexanderplatz.



Aber wenn ich jetzt Alkoholiker im Wedding bin, dann habe ich trotzdem einen Platz, an dem ich mit den anderen trinken darf, auch öffentlich? Ich sage immer: Berlin ist Stadt der Freiheit, und die wollen wir auch gewähren. Aber sie kann eben nur bis dahin gewährt werden, wie sie die Freiheit der anderen einschränkt. Wenn ich auf meiner Parkbank sitze mit ein paar Kumpeln und das mein Sozialraum ist, halten wir es auch aus, wenn da am Abend dann fünf oder sechs Bierflaschen stehen. Aber wir halten sie eben nicht mehr aus, wenn diejenigen dann einfach wild urinieren oder mit Bierflaschen werfen. Umgekehrt halten wir es auch aus, wenn sich Wohlhabende den öffentlichen Raum mit teuren Gaststätten erschließen, aber es muss eben Platz sein für andere.

Sie möchten, dass wir uns mehr an die Regeln halten in allen Bereichen im Bezirk? Ja, das Faszinierende ist, dass das Ordnungsamt inzwischen vom Buhmann zur Hoffnungsbehörde von ganz vielen geworden ist. Pro Tag bekomme ich drei Mitteilungen: Warum kümmert sich das Ordnungsamt nicht mehr darum? Das geht vom Ladenschlussgesetz bis zu touristischen Auswüchsen. Es geht um zugeparkte Busspuren, Lärm, Abfall. Inzwischen gibt es eine große Sehnsucht danach, dass sich wirklich alle an die Regeln halten. Deswegen brauchen wir eine starke Ordnungsbehörde.

Es gibt sehr teure Neubauten in Mitte, teilweise noch günstigere Wohnungen in Wedding und Moabit. Stichwort Mietpreisbremse: Ist es gut, dass bisher beschlossen ist, dass man die fünf Euro für einen Quadratmeter genauso behandelt wie jene, die 25 Euro nehmen? Wir brauchen nicht das System wieder, dass man als Eigentümer zu wenig Geld hat, um auch den Wohnraum zu unterhalten, so dass Investitionen verschleppt werden. Auf der anderen Seite sehen wir, wie die Mietpreise explodiert sind. Mittelständisch geprägte Familien können es sich kaum noch leisten, wenn sie Nachwuchs bekommen, überhaupt in eine größere Wohnung zu ziehen. Das kann nicht sein. Wir müssen schauen, was da rechtlich durchsetzbar ist. Aber wir können nicht etwas groß ankündigen, um dann zu merken: Es geht ja doch rechtlich nicht. Aber grundsätzlich gehört zu allen Regelungen auch eine klare Öffentlichkeitsarbeit und eine Sicherstellung, dass die Leute ihre Rechte auch wahrnehmen. Mancher Mietvertrag wäre auch jetzt schon nicht gültig, wenn die Leute den Mut hätten oder auch das Wissen, dass sie sich dagegen wehren können.

Zur Person dpa/Kembowski Mitte - Stephan von Dassel (Grüne) 1967 geboren in Münster (Nordrhein-Westfalen) 1989 zum Studium nach Berlin: Politikwissenschaft an der FU

1996 Geschäftsführer der Grünen BVV-Fraktion Mitte 2009 - 2016 Stadtrat für Soziales und Bürgerdienste in Mitte

seit 2016 Bezirksbürgermeister von Mitte





Menschen, die in Ihrem Bezirk leben, haben oft die Kriminalität kritisiert. Der Alex gehört dazu, auch ein Teil des Straßenstrichs. Sie haben schon ein paar Hotspots. Man muss immer die Gesamtzahl von Straftaten ins Verhältnis setzen dazu, wie viel auf einem solchen Platz los ist. Wenn wir am Alex 350.000 Menschen haben täglich, ist es logisch, dass dort auch mehr Straftaten passieren. Als unbeteiligte Person wirklich Opfer einer Straftat zu werden, ist eigentlich auch in ganz Berlin und Mitte sehr unwahrscheinlich. Gleichwohl wollen wir natürlich jede Art von Angsträumen beseitigen. Gucken, wie wir unsere Grünflächen gestalten, was man am Alex anders machen kann. Ich glaube, die reale Sicherheit in Berlin ist deutlich höher als die gefühlte. Aber ich kann schon verstehen, dass sich manche etwa in der U-Bahn nicht wohlfühlen, wenn dort Drogen konsumiert werden. Daran müssen wir schon noch ein bisschen arbeiten.

Draußen am Bürgeramt rauscht der Turmstraßenverkehr vorbei, hier gibt es jetzt auf jeder Seite große Radspuren. Auch wenn es am Alex noch anders ausschaut - ein bisschen Verkehrswende hat schon stattgefunden? Ich habe meinen Dienstwagen abgeschafft, denn ich komme damit überhaupt nicht voran. Da bin ich mit meinem Fahrrad doppelt so schnell. Das verhindert außerdem, dass ich nach fünf Jahren doppelt so viel wiege wie zum Amtsantritt. Aber es muss jedem überlassen bleiben, ob er sein Auto abschafft oder nicht. Aber es muss klar sein: Er ist mit Fahrrad und ÖPNV immer schneller unterwegs. Und diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind - insbesondere Gewerbetreibende - müssen weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Gewerbe auszuüben.

Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung fast auf den ganzen Bezirk - Passt das dazu? Ja, weil wir für Gewerbetreibende auch Ausnahmen haben. Aber niemand, der am Alex ins Kino gehen will, muss mit dem Auto hinfahren. Wenn er es tut, dann fährt er entweder in eine private Tiefgarage, die oft leer steht, oder er muss eben bezahlen. Wir sind im Vergleich zu anderen Großstädten immer noch sehr moderat. Deswegen ist es schon richtig zu sagen: In die Innenstadt passen keine Autos. Wir müssen jetzt gucken: Wie können wir unseren öffentlichen Raum so attraktiv machen, dass da auch niemand mehr mit dem Auto hinfahren will.

Geklagt wurde auch zur Infrastruktur von Kitas und Schulen. Ich glaube, in fast jedem Bezirk gibt es diese Klagen. Ja, das ist natürlich dramatisch, dass wir in der Gesetzeslage so weit sind, dass jeder einen Anspruch auf einen Kita-Platz hat und wir ihn nicht befriedigen können. Das hat ja viele Ursachen. Es ist besonders ärgerlich, wenn wir das Gebäude haben, aber nicht die Erzieherinnen und Erzieher. Da sind in der Vergangenheit wirklich Versäumnisse passiert. Mir macht im Moment Sorge, wie die Kita-Plätze verteilt werden. Als wir genügend Angebote hatten, war es sicherlich richtig, Kita-Gutscheine einzuführen. Aber in Zeiten eines Mangels wäre es besser, Kita-Plätze wieder zentral zu vergeben.

Die Kristallkugelfrage: Wo sehen Sie Ihren Bezirk in zehn Jahren, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ich glaube wirklich, dass das Auto keine Rolle mehr spielen wird in Berlin-Mitte. Dafür ist der Platz einfach zu eng. Ich hoffe, dass wir den sozialen Frieden beibehalten können. Ich hoffe, dass wir den Tourismus weiter qualitativ entwickeln können, und nicht, weil es immer noch billiger ist als in anderen Metropolen, nur noch Sauftourismus haben. Und ich will alle mitnehmen in unsere Veränderungsprozesse: Bringt euch ein! Unsere Leitlinien zur Bürgerbeteiligung, dass sie von allen wahrgenommen werden und nicht nur von den üblichen Verdächtigen. Und als letztes erhoffe ich mir natürlich, dass die Berliner Bundespolitik nicht so das Raumschiff bleibt, wie es eben viele wahrnehmen. Sondern sich mehr in unserem Bezirk öffnet und dass viele reale Probleme der Menschen, die hier in Berlin wohnen, noch mehr Eingang finden in die Bundespolitik.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88,8. Der Text ist eine gekürzte Fassung. Das ganze Interview können Sie hören, wenn Sie auf das Abspielsymbol im oberen Bild klicken.