Martin Hikel: Diese Aufwertung hat Licht und Schatten zugleich. Ich glaube niemand will den Zustand von vor 15 Jahren zurück, als quasi im Erdgeschoss gar nichts los gewesen ist und wo man darum betteln musste, dass jemand dorthin kommt. Momentan haben wir in einzelnen Straßenzügen eine Situation, wo es ein bisschen zu viel ist und wo auch die Bevölkerung vor Ort nicht wirklich mitgenommen wird. Die Beschwerdelage von Anwohnern über Müll und Lärm ist extrem hoch. Insofern würde ich mir momentan wünschen, dass wir ein Stück weit Mäßigung hätten.

rbb: Neukölln ist ein sehr emotionaler Bezirk mit vielen unterschiedlichen Gesichtern. Fangen wir mit dem hippen Nord-Neukölln an. Viele sagen, vergesst den Prenzlauer Berg, das Neukölln ist das wahre Berlin. Ich war neulich in einer Bar, wo ein Cocktail mittlerweile 17 Euro kostet. Das ist ganz schön teuer. Ist es schon zu hip oder toll, dass es das gibt bei Ihnen?

Nein. Das ist leider auch eine Situation, die wir schon viele Jahrzehnte haben. Denn diese rechtsextreme Szene im Süden des Bezirks, die auch etwas aus Treptow übergeschwappt ist, gibt es dort schon länger dort und ist eigentlich nichts Neues. Aber das gehört leider auch zur traurigen Wahrheit dazu, dass wir im Bezirk einen hippen Norden haben und gleichzeitig den bürgerlichen Süden, der an vielen Stellen sehr bodenständig ist. Hier fühlen sich aber auch Leute vermeintlich wohl, die dort eigentlich gar nicht erwünscht sind, die aber trotzdem glauben, dass man sich dort gut bewegen kann. Vor allem werden Bürgerinnen und Bürger eingeschüchtert. Das ist halt das viel schlimmere. So werden Buchhändler angegriffen oder Autos von Gewerkschaftern angezündet, mit dem Ziel, ihr demokratisches Handeln zurückzudrängen. Das kann es nicht sein, aber leider ist das auch Teil von Neukölln und das ist Teil der Realität.

Organisierte Kriminalität - auch von arabischstämmige Bürgern - ist schon lange ein Thema in Neukölln. In den vergangenen Jahren hat sich einiges verändert. Ich habe mich immer gefragt: 'Warum hat sich der Staat das so lange angeguckt?' Ist das in Ihrem Sinne, dass da jetzt kleine Nadelstiche und auch Großaktionen öfter durchgeführt werden?

Total. Ich habe das Gefühl, dass die Stadt von Neukölln auch lernt. Was wir hier schon seit knapp zehn Jahren praktizieren, ist die Null-Toleranz-Strategie gegenüber kleinen Ordnungswidrigkeiten bis hin zu größeren Straftaten. Damit haben wir große Erfolge in den letzten Jahren eingefahren – auch wenn es nur nach Kleinigkeiten klingt. Zuletzt hatte die Polizei größere Mengen an Drogen und Waffen gefunden. Es gab zwei Festnahmen.

Ich glaube, auch wenn der Anlass ein schrecklicher war, der Mord im letzten Jahr hat zu einem Umdenken geführt (Anm.d.Red.: Im September 2018 wurde das Clan-Mitglied Nidal R. am Rande des Tempelhofer Feldes in Neukölln erschossen). Was nur gut für die Menschen sein kann, weil das Sicherheitsgefühl oftmals ein subjektives ist. Es wird oftmals gesagt, die Zahlen gehen zurück, aber wenn man sieht, im letzten Jahr gab es eine Schießerei. Da nutzen einem auch die Zahlen nichts. Insofern bin ich ganz froh, dass wir uns dieses Thema jetzt auch mal ganz konzentriert im Land Berlin anschauen und auch wirklich was machen. Nicht nur quasi drüber reden, sondern was tun und diese vielen Einsätze in den letzten Wochen zeigen das auch ganz eindrücklich.