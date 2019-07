rbb/ Michel Audio: rbb 88.8 | 18.09.2019 | Interview mir Sören Benn | Bild: rbb/ Michel

Interview | Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn - "Früher waren Kieze stärker durchmischt"

19.07.19 | 10:01 Uhr

Wie viel Wahrheit steckt in den Klischees über den Prenzlauer Berg? Kommt ganz drauf an, wo man hinsieht, meint Sören Benn. Im rbb-Interview spricht der Bezirksbürgermeister von Pankow über Müllberge, Eintritt für den Mauerpark, fehlende Kitas und den BER.



rbb: Herr Benn, Pankow hat mit 400.000 Einwohnern die meisten in ganz Berlin. Zudem wächst Ihr Bezirk stark. Wie nehmen sie das Wachstum wahr? Sören Benn: Natürlich sind damit Wachstumsschmerzen verbunden, aber lieber wachse ich, als zu schrumpfen. Das führt zu einer wesentlich größeren Vielfalt an Menschen in Pankow und tut dem Stadtbezirk sehr gut. Deutschlandweit ist der Prenzlauer Berg nicht gerade als vielfältiger Stadtteil bekannt, vielmehr für seine reichen Prenzlauer-Berg-Eltern. So homogen ist der Prenzlauer Berg gar nicht, wie er von außen wahrgenommen wird. Wenn man mal in die Kieze geht, sieht man auch normale Leute. Aber ich gebe zu, die hohen Mietpreise und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen haben dazu geführt, dass ähnliche Menschen in der Nachbarschaft wohnen. Das tut der sozialen Struktur nicht gut. Das wird sich rächen, wenn nur Menschen einer Generation dort leben und 60 bis 70 Jahre alt werden.

Zahlen und Fakten rbb|24 Pankow hat 404.534 Einwohner (Stand: Juni 2018).

Die bis 2001 eigen-ständigen Bezirke Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee wurde mit der Verwaltungsreform zu heutigen bevölkerungs-reichsten Bezirk Pankow vereint. Auch in Zukunft rechnet man hier mit der stärksten Bevölkerungszunahme innerhalb Berlin - bis 2030 um mehr als 16 Prozent.

Flächenmäßig der zweit-größte Bezirk der Metropole. Und der geburtenreichste, aber mit zu wenig Schulplätzen. Manche Schüler müssen bis nach Grunewald fahren. Im Bezirk Pankow sind zwei wichtige Ort für die jüdische Gemeinschaft: Die größte Synagoge Deutschlands mit 2.000 Sitzplätzen ist in der Rykestraße (Prenzlauer Berg). Der größte erhaltene jüdische Friedhof Europas , mit 42 Hektar und über 115.000 Grabsteinen in der Herbert-Baum-Straße (Weißensee).



Stören Sie die Klischees über den Prenzlauer Berg? Die Leute meinen alle, sie kennen den Prenzlauer Berg und wüssten, was hier los ist. Die Klischees gleichen sich mit der Realität nur in Teilen. Wenn Besucher die unterschiedlichen Kieze sehen, sind sie überrascht. Das finde ich schon manchmal lustig. Trotzdem ist die akademische Mittelschicht die dominierende. Der Prenzlauer Berg vor dem Mauerfall sah ganz anders aus: durchgemischt, viele Arbeiter, teilweise bröckelte der Putz von den Häuserwänden. Das neue Lebensgefühl kann für Alteingesessene befremdlich sein. Natürlich ist es befremdlich und es passt nicht zu Berlin. Früher waren Kieze stärker durchmischt – in allen 96 Ortsteilen. So begegneten sich alle sozialen Milieus in irgendeiner Art und Weise. Zur Berliner Lebensart gehört, dass man sich nicht separiert, sondern sich miteinander humorvoll berlinerisch aushält und das auch gerne macht. Das geht langsam verloren. Viele Menschen in Pankow beschweren sich darüber, dass es in Ihrem Bezirk zu wenige Kita-Plätze gibt. Wir können nicht überall, wo Kinder wohnen, unmittelbar Kita-Plätze anbieten. Das kann bei Eltern zu ernsthaften Problemen führen, wenn Arbeitsstelle und Wohnort zu weit von Kitas entfernt sind. Als meine Tochter 2001 geboren wurde, habe ich mich auch geärgert, nicht früh genug nach einem Platz gesucht zu haben.

Zur Person dpa/Carstensen Pankow - Sören Benn (Die Linke) 1968 in Kyritz geboren

Engagement in der Umwelt- und Friedensbewegung der Evangelischen Kirche der DDR

Ausbildung zum Baufacharbeiter mit Abitur, 1990 Studium der Erziehungswissenschaften, daraufhin Schauspiel

Beruf: Sozialpädagoge und Schauspieler Seit 27. Oktober 2016 Bezirksbürgermeister von Pankow





Der Mauerpark vermüllt regelmäßig. Es gibt die Idee, Eintrittsgeld zu verlangen. Sie sind ein Gegner dieser Idee. Warum? Im Park Weißensee hatten wir ein ähnliches Müllproblem. Das haben wir gelöst, weil die Berliner Stadtreinigung dort nun sauber macht. Zäune sind für mich das letzte Mittel. Zu jeder Tag und Nachtzeit sollen die öffentlichen Grünanlagen betretbar sein – ob Liebespaare, die sich nachts dort herumtreiben oder Jugendliche, die ihre bestandenen Abiturprüfungen feiern. Sie setzen sich für den Erhalt der Grünanlagen Elisabeth Auer im Norden ein. Aber Berlin braucht dringend mehr Wohnungen. Das Thema Nachverdichtung ist in Pankow immer wieder im Gespräch. Was ist ihnen wichtiger, freie Grünflächen oder neue Wohnungen? Wie in vielen Wohngebieten hat man zu viel zu schnell gebaut. Das provoziert die Bewohner eines Kiezes. Ich setze mich für eine behutsame Bebauung ein. Wir brauchen dringend einen Platz für eine neue Schule in Französisch Buchholz. Ich sehe keinen anderen Platz als am Rand der Elisabeth Auer. Bevor wir für weitere Nachbarn in Pankow sorgen, werden wir die Verkehrs-Infrastruktur ausbauen. Sodass bis zu 15.000 mehr Menschen auch ohne ein Auto gut in die Innenstadt kommen. Über Pankow fliegen ständig Flugzeuge, die in Tegel landen. Wissen Sie, wann die Pankower vom Fluglärm erlöst werden und der BER eröffnet? Es gab schon so viele Eröffnungstermine. Ich rate allen, sich darauf vorzubereiten, dass der neue Flughafen nie eröffnet werden könnte. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88,8. Der Text ist eine gekürzte Fassung. Das ganze Interview können Sie hören, wenn Sie auf das Abspielsymbol im oberen Bild klicken.