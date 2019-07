rbb: Wir haben uns im Bezirk mal umgehört. Auffällig in Reinickendorf war, dass das Thema Mieten kein Thema bei den Leuten ist. Sie waren eher zufrieden und hatten auch nicht das Gefühl, verdrängt zu werden. Ist das was Gutes oder heißt das, es will hier keiner hin?

Frank Balzer: Reinickendorf ist unglaublich attraktiv. Bei den Wohnungsbaugesellschaften und den sonstigen Vermietern geht die Leerstandsquote gegen Null. Von daher liegt es meines Erachtens nicht an der mangelnden Attraktivität. Wir haben einen sehr hohen Bestand an Einfamilienhäusern, sehr viele Genossenschaften und auch einen großen Bestand an sozialem Wohnungsbau. Das führt dazu, dass die Leute seltener wegziehen. Von daher gibt es eher eine große Zufriedenheit.

Was in Ihrem Bezirk eher für Unzufriedenheit sorgt, sind die nicht ausreichend vorhandenen Kita-Plätzeze, was wir aber fast aus fast allen Bezirken hören. Wie wird das bei Ihnen in Zukunft?

Das ist ein generelles Problem. Im Vergleich der Bezirke ist es in Reinickendorf nicht ganz so dramatisch, wie beispielsweise in unserem Nachbarbezirk Pankow. Es gibt durchaus Fälle, wo wir für Menschen aus Pankow Hilfe anbieten können. Aber die Problematik dort ist größer, sie ist aber bei uns auch vorhanden. Mit dem Neubau von Kitaeinrichtungen und Schaffung von Plätzen versuchen wir dem gegenzusteuern. Aber es ist auch ein Problem in ganz Berlin. Es liegt auch daran, dass wir einfach nicht genug Erzieherinnen und Erzieher haben. Wir haben oftmals Kita-Einrichtungen, wo wir noch nicht einmal die Platzzahl ausschöpfen können, weil das Personal fehlt. Das ist ein großes Problem, das auch mit der Bezahlung zusammenhängt.