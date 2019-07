rbb Audio: rbb 88.8 | 22.07.2019 | Interview mit Helmut Kleebank | Bild: rbb

Interview | Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank - "Wer es länger als drei Jahre in Spandau schafft, der bleibt"

22.07.19 | 17:14 Uhr

Spandau ist Wohnort für Millionäre und sozialer Brennpunkt, grüne Idylle und Industriestandort. Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank sagt im Interview, wie Spandau diese Gegensätze aushält und warum es sich lohnt, dem Bezirk eine Chance zu geben.

rbb: Ist Spandau ein unterschätzter Bezirk?

Helmut Kleebank: Ja, in weiten Teilen. Wir stellen immer wieder fest, dass die Menschen, die das erste Mal in Spandau sind, erstaunt sind, wie schön es ist mit viel Wasser, viel Grün, guten Lebensverhältnissen. Von daher stimme ich Ihnen zu.

Spandau ist ja noch relativ günstig. Das heißt, Sie haben Zuzug von Leuten, die den Bezirk gar nicht so als erste Idee hatten, sich das dann ansehen und dann feststellen "Ah gefällt mir!" Ist das ein Zuzug, der sie freut oder sind Sie ein bisschen gekränkt?

Ich freue mich mich, wenn die Menschen die Qualitäten Spandaus nach und nach entdecken, und ich sage immer: Das ist die Drei-Jahres-Grenze. Wer es länger als drei Jahre in Spandau schafft, der bleibt auf Dauer, alle anderen ziehen vorher wieder weg. Von daher müssen wir uns damit arrangieren, dass es diese große Fluktuation und Dynamik in der Stadt gibt. Die betrifft auch Spandau. Das betrifft den Zuzug aus der Stadt Berlin selbst. Das betrifft aber auch den Zuzug von außerhalb.

Zahlen und Fakten rbb|24 Spandau hat 241.905 Einwohner (Stand: 31.12.2018) Damit haat Spandau die geringste Einwohnerzahl aller Berliner Bezirke , gefolgt vom Bezirk Treptow-Köpenick. Das Landschaftsschutzgebiet Eiskeller liegt im Ortsteil Hakenfelde am westlichsten Rand des Spandauer Forstes. Eiskeller gilt im Winter als der kälteste Ort Berlins. In klaren, windstillen Nächten liegen die Temperaturen oft bis zu zehn Grad Celsius unter denen im Zentrum der Stadt Arbeitslosenquote : 8,7% (April 2019) Ausländeranteil : 19,5% - Einwohner mit Migrationshintergrund: 36,5% (Stand: 31.12.2018) Kriminalität : Spandau im Mittelfeld mit 26.240 Straftaten im Jahr 2017. Kladow und Gatow ruhige Bezirke; In der Wilhelmstadt und im Zen­trum des Bezirks rund um das Rathaus Spandau ereigneten sich umgerechnet auf die Einwohnerzahl mit zwischen 16.000 und 17.000 Straftaten im vergangenen Jahr dagegen dreimal so viele Delikte wie in Gatow und Kladow. In der Wilhelmstadt steigt die Kriminalität an: hier registrierte die Polizei umgerechnet auf 100.000 Einwohner 17.113 Straftaten. (2016: 14.752). Vor allem die Zahl die Körperverletzungen ist gestiegen. Die Behörden registrierten hier 644 Straftaten, darunter 176 schwere und gefährliche Körperverletzungen. Bela B., Oli P. und Adel Tawil sind aus Spandau



Warum ziehen einige weg? Was gefällt diesen Leuten nicht?

Es ist manchmal die Randlage. Manchen ist es dann doch irgendwie zu still. Wir haben auch selbst in unserer Altstadt nicht die Dynamik und nicht das Treiben von Prenzlauer Berg - wollen wir wahrscheinlich im Übrigen auch nicht haben. Das ist auch nicht für jeden was. Mancher will näher an der großen Kultur sein. Wir in Spandau haben ein sehr ausgeprägtes Kulturleben, aber es ist eben nicht die High-End Kultur.

Dann reden wir über die verschiedenen Spandauer Kieze. Da gibt ja durchaus ein paar, wie Gatow, da leben Millionäre. Und dann haben Sie ja auch Gebiete, rund um die Heerstraße zum Beispiel, die nicht so reich sind. Der Unterschied in Spandau ist schon relativ groß, oder?

Wir decken sozusagen das gesamte Spektrum ab, da haben Sie völlig Recht. Auch im Sozial-Atlas belegen wir mit die vordersten aber auch mit die hintersten Plätze. Diesen Spagat müssen wir tatsächlich aushalten. Das zeigt sich auch immer, wenn es beispielsweise darum geht, wie bezirkliche Mittel verteilt werden. Wir haben gerade in den ärmeren Gebieten der Bevölkerung, die es nicht so gewohnt ist, für ihre eigenen Rechte auch Forderungen zu erheben und sich einzusetzen. Das passiert im Süden Kladows dann schon mal eher. Da gibt es eine Bürgerschaft, die sehr engagiert ist und sich natürlich auch um ihre Belange kümmert. Und diese Diskrepanz müssen wir versuchen, einigermaßen gerecht zu lösen. Ich glaube aber auch, dass es uns gelingt.

In Sachen Kriminalität ist Spandau so ungefähr im Mittelfeld. Aber es gibt auch Gebiete, die eher kriminalitätsbelastet sind, rund um die Heerstraße. Haben Sie da neue Ideen?

Die mobile Wache der Polizei hat natürlich einen Fortschritt gebracht, weil sie die unmittelbare Ansprechbarkeit der Polizei durch die Bevölkerung erhöht. Der größte Kriminalitäts-Schwerpunkt ist Spandau-Mitte. Das hängt aber auch mit den hervorragenden Verkehrsbedingungen zusammen - da ist man schnell weg, wenn man sich aus dem Staub machen möchte. Insofern muss ich auch zur Heerstraße Nord sagen: Wenn man die Menschen dort fragt, registrieren sie das schon. Es gibt, gerade wenn Dunkelheit herrscht, schon Unbehagen sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Aber insgesamt fühlen sich die Menschen trotzdem wohl. Das ist erst mal ein Widerspruch. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit verständlich. Wir haben da ganz bestimmte isolierte Ecken, wo wir echte Problemlagen haben. Aber auf die ganze Fläche gesehen relativiert es sich dann auch wieder.

Wenn sie über Siemens nachdenken, denken Sie dann: "Das ist jetzt richtig toll, dass das in meinem Bezirk stattfindet und dass ich das ein wenig mitgestalten darf" oder ist da eher der Gedanke: "Wie sollen wir das gewuppt bekommen?"?

Nein, es ist absolut wow. Es ist eine Riesenchance mit einer Strahlkraft weit über Spandau und die Siemensstadt hinaus. Wenn Sie allein an das Thema Verkehrsanbindung denken: Auf einen Schlag ist die Siemensbahn im Fokus des Interesses. Wir haben deren Wiedererrichtung und Verlängerung ja schon lange gefordert. Aber auf einmal ist es nicht nur eine Chance, dass sie kommt, sondern es ist gesetzt, dass diese Trasse wiederbelebt wird. Aus meiner Sicht dringend überfällig.

zur person rbb/Zauft Helmut Kleebank (SPD) geboren am 18. November 1964 in Berlin Spandauer Bezirksbürgermeister seit 2011 Kleebank wuchs im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld des Bezirks Spandau auf und erwarb auf dem Spandauer Kant-Gymnasium das Abitur. Nach seiner Berufsausbildung zum Krankenpfleger studierte er Mathematik und Physik auf Lehramt. Er ist römisch-katholisch und gehörte von 2009 bis 2015 dem Kirchenvorstand seiner Gemeinde an. Kleebank ist verheiratet und hat fünf Kinder . Er singt im Gospelchor und tanzt leidenschaftlich gern.



Andere Bezirksbürgermeister, deren Bezirke eher am Rand von Berlin liegen, haben hier den Wunsch geäußert, eine bessere Verkehrsanbindung zwischen Berlin und Brandenburg zu haben. Das ist bei ihnen sicherlich nicht anders.

Ja, absolut. Das ist schon etwas, das ich predige, seit ich im Amt bin. Das betrifft jetzt nicht nur eine einzelne Bahnlinie - auch da gibt es natürlich in Spandau Bedarfe - sondern ich glaube, wir müssen die Infrastruktur der Region Berlin-Brandenburg insgesamt gemeinsam denken. Das betrifft beispielsweise auch die Frage, wie und wo wir Ausweitung von Siedlungen und Wohnungsbau organisieren. Das muss natürlich entlang den großen Bahntrassen erfolgen, aber im Moment ist es eher so, dass die Gemeinden sich überlegen, wo sie Wohnungen bauen und dann überlegen "Okay, wie kriegen wir den Verkehr organisiert?". Die Reihenfolge ist eigentlich die falsche. Inzwischen bin ich jedenfalls froh, dass ich Signale höre, dass sich die Ministerin in Brandenburg und unsere Senatorin nicht nur auf Augenhöhe begegnen, sondern miteinander die Dinge bewegen wollen. Das ist genau der richtige Schritt. Bei uns in Spandau sind der Ausbau des Regionalverkehrs und die Verlängerung der S-Bahn bis nach Nauen unverzichtbare Maßnahmen.

Wie sieht Ihr Bezirk in zehn Jahren aus?

In zehn Jahren werden wir etwa 30.000 bis 40.000 Menschen mehr sein als heute. Überwiegend im nördlichen Bereich. Die Siemensstadt 2.0 wird im Wesentlichen fertiggestellt sein. Ich hoffe, dass bis dahin auch die Siemensbahn schon wieder fährt - wenigstens bis Rohrdamm, wo die Verlängerung in der Pipeline ist. Ich hoffe auch, dass wir bei anderen Schienenverbindungen vorwärts gekommen sind. Insgesamt hoffe ich, dass sich die Lebensqualität durch die gestiegene Bevölkerungsanzahl nicht verringert. Ich bin da auch ganz zuversichtlich. Gerade in den Großsiedlungen werden wir keine weiteren Verdichtungen haben, bis auf eine ganz kleine - die ist bisher auch vertretbar. Insofern glaube ich, die Lebensqualität in Spandau wird bleiben - oder sich vielleicht noch verbessern.



Vielen Dank für das Gespräch!

