Cerstin Richter-Kotowski : Bei uns kann man alles finden: Sie können in der Natur spazieren gehen, aber Sie haben trotzdem die Einkaufsstraße auf der Schloßstraße. Sie haben großstädtisches Flair rund um die Schloßstraße, aber auch Einfamilienhaussiedlungen. Ich glaube, jeder kann das finden, was er sucht.

Eine Insel der Glückseligen?

Soweit würde ich nicht gehen. Natürlich gibt es immer auch Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich glaube insgesamt geht es den Menschen bei uns im Bezirk gut. Das sagen sie auch. Es ist aber auch Aufgabe der Politik, das auch zu fördern.

Steglitz-Zehlendorf ist definitiv der wohlhabendste Bezirk, er ist auch der älteste. Es gibt aber auch eine Menge Zuzug mit Kindern.

Genau. Das ist eigentlich etwas Schönes, dass die Älteren bei uns im Bezirk bleiben und bleiben wollen. Wenn sie vielleicht selber nicht mehr in der Lage sind in ihrer Wohnung zu wohnen oder ihr Haus zu bewirtschaften, bleiben sie im Bezirk und suchen sich eine kleinere Wohnung oder eben auch eine Pflegeeinrichtung. In die Häuser oder in die Wohnungen ziehen junge Familien ein. Das ist das, was ich auch besonders gut finde. Im Bezirk existiert eine gute Durchmischung. Das ist etwas, was ich auch besonders fördere - beispielsweise im Bereich des Wohnungsneubaus.