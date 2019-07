Angelika Schöttler: Absolut, denn genau diese Gegensätze machen den Reiz aus. Also ich sage mal: In meinem Bezirk gibt es nichts, was es nicht gibt. Und genau das ist der Reiz.

Verkehr ist ein großes Thema. Ihre Bezirksverordnetenversammlung hat jetzt entschieden: Der Bezirk wird die Autobahn 103 in einem Teilstück zurückbauen. Die Stadt allerdings wächst extrem, der Verkehr wächst auch. Einige haben das deshalb für einen Witz gehalten. Aber der Autobahn-Rückbau ist ernst gemeint?

Das ist ernst gemeint, aber sehr langfristig gedacht. Wir haben mit der Schlangenbader Straße ja gezeigt, dass man Autobahnen überbauen kann. Hier sind wir praktisch an dem Endstück einer Autobahn, die wird auch nicht mehr weiter gebaut. Insofern bietet es sich an. Aber ich glaube, man muss an alle drei gleichermaßen denken: an die Fahrradfahrer, an die Fußgänger, aber auch an die Autofahrer. Man muss allerdings sagen: Da müssen jetzt erstmal die Fahrradfahrenden und die Fußgänger mächtig aufholen, damit sie in der Gewichtung gleichauf sind mit dem Autoverkehr. Deswegen arbeiten wir auch gerade für diese beiden Zielgruppen sehr intensiv.