Sender und Medienaufsicht müssen sich nach Meinung von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger besser auf die Herausforderungen der digitalen Welt einstellen.

Im rbb sagte Schlesinger am Mittwoch, die Menschen müssten echte Nachrichten von Fake News unterscheiden können. Es gebe in der ARD ganze Einheiten von Redaktionen, die sich nur dieser Aufgabe widmeten. Es sei von höchster Priorität für die ARD, saubere und klare Nachrichten zu liefern – das sei so wichtig wie sauberes Trinkwasser.

Hintergrund ist eine aktuelle Forsa-Umfrage. Danach machen sich 82 Prozent der Befragten Sorgen, dass sie im Zusammenhang mit der Europawahl falsch infomiert werden.

Das Thema wird zur Zeit auch auf der Digitalkonferenz re:publica diskutiert. Parallell dazu findet in Berlin die Media Convention statt, an der auch die rbb-Intendantin teilnimmt.